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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 10:16 BJT

金属期市：伦铜下滑，本月可能录得四个月来首个月度跌幅

铜价周三触及每吨7,299.50美元的一周高位是。10月可能累计下跌约0.7%，为6月以来首次月度收低。

上海期交所主力1月期铜合约 攀升0.1%至每吨51,910元人民币(8,500美元)。

上海期交所期锌价格开盘下挫4%至跌停，报每吨14,560元。成交量达到700口，交易商表示这看起来像是一次错误交易或者强迫平仓。期锌最新下跌1%至15,020元。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三决定延长支持经济的货币政策，宣布保持每月850亿美元的购债规模。它对美国经济成长的看法略显不太乐观。

中国商务部周三发布的报告称，第四季度进出口将保持稳定增长态势，全年出口占全球贸易份额有望继续小幅提升。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周三发布报告显示，在10月15日止当周，对冲基金和资金经理减少对美国期金、期银和期铜及其期权的多头押注。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 徐文焰；审校 张涛)

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