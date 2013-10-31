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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 10:21 BJT

台湾汇市：台币早盘实质交易稳中微升，美FED结果符合预期

路透台北10月31日 - 台币兑美元 周四盘初实质交易稳中微升，但整体仍持于29.400附近游走。上日美国联邦储备理事委员会(FED)决议维持现行宽松规模不变，符合市场预期，令亚洲主要货币持于当前区间，台币亦显现支撑，但波动度极小。

汇银人士表示，尽管一早台湾第三季经济成长率出乎意料疲软，但美国持续宽松的效果维持，台币随主要亚币反应资金外溢效果，对本地基本面因素反应薄弱。

〞消息面没什么变动，进出口商也都很少，台币汇率就还是不动。〞一本地银行交易员说。

交易员也指出，台湾股市表现持稳，显示外资并未撤出，台币汇价也不至于受影响。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，早盘美元/台币各天期折价幅度较上日略略扩大，但幅度极微，显示台币远汇亦于狭幅区间内稳中略有偏升。美元/台币指标一个月期 报价约在29.342/29.354间，上日收盘在29.350。

本地时间10:11时，受央行持续引导台币收盘价偏弱的影响，台北外汇中心 台币兑美元走升7.3分报29.402。盘初台币兑美元实质主要交投约在29.39-29.41，上交易日则落在29.39-29.43。

美元兑一篮子主要货币周四亚洲盘初盘旋在两周高点附近，延续美国联邦储备理事会(美联储/FED)一如预期维持大规模买债刺激措施后带动的涨势。

交易员观察市场最新动态：

* FED一如预期维持宽松规模，资金满溢效果支撑主要亚币

* 本地月底出口商抛汇并不明显，早盘进出口商进场力道均弱

* 台湾经济基本面差，但汇价反应宽松多于经济走弱

* 台股 早盘抗跌，外资没有撤出不致影响汇价

* 后续10月非农数据因受美政府关门影响，参考性受限

* 央行阻升台币压力仍大

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.38-29.42

最新相关报导链接：

* 综述：美联储保持强力刺激，标普500终止涨势但美元指数连升

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* 分析师观点：台湾第三季经济成长率远逊预期，今年料在保2%边缘 (完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)

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