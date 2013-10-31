台湾汇市：台币早盘实质交易稳中微升，美FED结果符合预期

《全球汇市》美元升至两周高位，欧元跌穿重要技术水准带动进一步抛售
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
路透台北10月31日 - 台币兑美元 周四盘初实质交易稳中微升，但整体仍持于29.400附近游走。上日美国联邦储备理事委员会(FED)决议维持现行宽松规模不变，符合市场预期，令亚洲主要货币持于当前区间，台币亦显现支撑，但波动度极小。
汇银人士表示，尽管一早台湾第三季经济成长率出乎意料疲软，但美国持续宽松的效果维持，台币随主要亚币反应资金外溢效果，对本地基本面因素反应薄弱。
〞消息面没什么变动，进出口商也都很少，台币汇率就还是不动。〞一本地银行交易员说。
交易员也指出，台湾股市表现持稳，显示外资并未撤出，台币汇价也不至于受影响。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，早盘美元/台币各天期折价幅度较上日略略扩大，但幅度极微，显示台币远汇亦于狭幅区间内稳中略有偏升。美元/台币指标一个月期 报价约在29.342/29.354间，上日收盘在29.350。
本地时间10:11时，受央行持续引导台币收盘价偏弱的影响，台北外汇中心 台币兑美元走升7.3分报29.402。盘初台币兑美元实质主要交投约在29.39-29.41，上交易日则落在29.39-29.43。
美元兑一篮子主要货币周四亚洲盘初盘旋在两周高点附近，延续美国联邦储备理事会(美联储/FED)一如预期维持大规模买债刺激措施后带动的涨势。
交易员观察市场最新动态：
* FED一如预期维持宽松规模，资金满溢效果支撑主要亚币
* 本地月底出口商抛汇并不明显，早盘进出口商进场力道均弱
* 台湾经济基本面差，但汇价反应宽松多于经济走弱
* 台股 早盘抗跌，外资没有撤出不致影响汇价
* 后续10月非农数据因受美政府关门影响，参考性受限
* 央行阻升台币压力仍大
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.38-29.42
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* 分析师观点：台湾第三季经济成长率远逊预期，今年料在保2%边缘 (完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
* 银价从四周高位回落 * 美元指数升至九日高位 路透纽约/伦敦3月30日 - 金价周四下滑，因美元走强，但跌幅受限 ，因围绕英国脱欧的不确定性挥之不去，以及法国大选临近。 极右翼党派在欧洲今年选举中势力上升的可能性，以及英国首相特雷 莎梅正式启动脱离欧盟程序，提振了黄金作为避险投资资产的吸引力，抵 消了美元走强的部分影响。 “金价可能会受到法国大选的支撑，如果大选第一轮投票极右翼领袖 勒庞的得票结果好于预期，可能会给黄金一些提振，”Natixis贵金属分 析师Bernard Dahdah称。 1754 GMT，现货金 下跌0.5%，报每盎司1,245.41美元，美国期 金 收跌0.7%，报1,245美元。 美元兑一篮子货币周四升至九日高位，芝加哥联储总裁埃文斯的讲话 给美元带来提振。他称，与大部分其他同事一样，他支持今年进一步升息 。 “市场消化了今年升息两次，但如果我们看到升息三次，对金价会带 来下行压力，”ETF Securities分析师Ni
路透纽约/伦敦3月30日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四跌至10个月 低位，受技术性抛盘拖累，在每磅17美分之下扩大跌幅，此前市场疲弱， 未平仓合约跳升，交易员关注对主要种植国巴西丰产的忧虑。 5月原糖 收跌0.31美分，或1.8%，报每磅16.81美分，盘中急挫 逾3%，至2016年5月以来最低的16.58美分。 5月白糖合约 收跌6.30美元，或1.3%，报每吨479美元，盘中 跌至2016年5月以来最低的474.60美元。 5月纽约可可 收高10美元，或0.5%，报每吨2,096美元，受到英 镑 走强提振。 5月伦敦可可 收跌3英镑，或0.2%，报每吨1,683英镑。 5月阿拉比卡咖啡 收盘持平于每磅1.393美元。 5月罗布斯塔咖啡 收跌10美元，或0.5%，报每吨2,161美元。( 完) (编译 刘静；审校 李军)