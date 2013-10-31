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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 14:16 BJT

中国金属：铜合约价升水虽偏高，但中国买家2014年仍可能增加进口

行业人士表示，中国铜需求明年应该会逐步改善，其并称明年上半年价格或许会持稳，下半年则将由全球经济复苏的脚步来决定。

一位在深圳的投资者表示，他正设法在明年上半年订购更多船货。

**贷款担保品**

企业以铜作为短期贷款担保品的需求与日俱增，加上银行贷款规定放宽，亦鼓励一些进口商订购更多的定期合约。

当地一些急欲扩充贷款业务的银行，开始允许中国企业以存放在伦敦金属交易所(LME)仓库的铜作为贷款担保品。交易商表示，其他家银行仅允许放在保税仓库的短期铜库存作为担保品。

企业在铜融资交易中以低成本向银行借钱，然后把资金以更高的利率放贷给当地企业，从中赚取利润。交易商表示，铜融资交易的丰厚利润，也吸引了新手进场。其并称，这些企业准备明年以定期合同的方式买进精炼铜。

之前这类交易主要集中在中国免税的保税区，企业可以在保税区进行仓单交易，并用来作为取得贷款的担保品。

江西铜业 副总经理吴育能在一场会议的演说中表示，监管机构在5月发布更严格的放款规定，但铜融资交易的规模并未受到影响。

根据安泰科，中国的精炼铜消费在2014年料将成长6.5%至870万吨；同时产量料将增加7.4%至680万吨。(完) (编译 于春红/戴素萍 审校 张明钧/王翔琼)

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