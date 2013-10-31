《全球主要央行动态》--10月31日

以下所列为上周四下午至本周四(10月24日-31日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三决定延长支持经济的货币政策，宣布保持每月850亿美元的购债规模。它对美国经济成长的看法略显不太乐观。美联储重申，只要失业率仍高于6.5%，且通胀率没有升破2.5%的危险，就将维持近零利率。利率期货交易商持续押注美联储将至少等到2015年4月才会升息。

**中国**

中国人民银行近期政策操作的目标之一仍为控制同业等非标准化融资。据四位消息人士周二透露，央行官员在日前举行的公开市场一级交易商会议上表示，仍建议机构要适度收缩杠杆，不要太激进，以免在资金面紧张时受到冲击。

中国央行上周五表示，为进一步推进利率市场化，完善金融市场基准利率体系，指导信贷市场产品定价，于周五起贷款基础利率(LPR)集中报价和发布机制正式运行。央行新闻稿称，贷款基础利率是商业银行对其最优质客户执行的贷款利率，其他贷款利率可在此基础上加减点生成。

**欧元区**

欧洲央行执委亚斯穆森接受意大利报纸访问时表示，欧元目前正在过去10年所见的区间内交投。他表示，“就名义及实质有效汇率而言，我们正处于过去10年所见区间，其中实质有效汇率最为重要。”亚斯穆森指出，他并不特别担心汇率问题。

欧洲央行执委莫尔许表示，欧洲央行见到银行融资状况改善的迹象，这意味着该行可能不需要推出进一步的刺激措施。

欧洲央行管委诺沃特尼称不认为有任何工具可供欧洲央行使用来应对欧元强势，对向市场发出央行流动性计划的信号很敏感，欧洲经济和货币联盟的消费者物价调和指数偏低‘令人担忧’，但通胀预期受控。

**英国**

英国央行总裁卡尼周二在访谈时表示，英国经济复苏还处于初期阶段，仍依靠房价上涨和消费者需求。但他在该报网页预先刊出的访问稿中指出，他将慎防未来出现过度的家庭放款，并希望看到初创企业能有更多融资管道，以使增长有更稳固的基础。央行还有其他工具可用，不必动用升息来压制部分地区的房价上升势头。 英央行货币政策委员迈尔斯称快速升息将对经济造成“灾难性”影响。

英国央行总裁卡尼宣布一套对急需短期资金银行放宽规定的方案，在金融危机后的五年，对央行和伦敦金融城如何合作采取了新的态度。卡尼表示，未来银行向英国央行周转，将能以较低评级的担保品来取得资金，需付出的成本也不那么高了；因为银行业的改革行动已使这个行业的风险降低。但他强调央行的举措并没有要放松对银行的监管。然而卡尼表示，银行仍需审慎检视其财务情况。

**北欧**

挪威央行周四维持指标利率于1.5%不变，一如市场预期，虑及低通胀及本币疲软等问题。

瑞典央行上周四维持指标利率于1.00%不变，并维持先前说法，预期2014年底以前不会开始紧缩政策，因央行在经济缓步复苏及高额家庭负债间进行权衡。 瑞典央行总裁英韦斯表示，该行明年底开始收紧政策时，将会缓步调高利率。

**日本**

日本央行周四维持货币政策不变，有越来越多迹象显示央行的大胆宽松举措已在广泛经济层面产生效应。央行一如外界预期，以全票通过维持利率不变，承诺以每年60-70万亿(兆)日圆的规模扩大基础货币。

**大洋洲**

新西兰央行周四维持强硬的货币政策立场，暗示明年将加息，但补充称，强劲的新西兰元汇率使其在加息时间和幅度方面具有灵活性。新西兰央行维持指标利率在纪录低点2.5%不变，符合预期，声明措辞与9月大多相同。

澳洲央行总裁史蒂文斯周二表示，由于该国贸易条件下降，澳元未来可能大幅贬值，这种转变将有利于贸易部门。史蒂文斯在一个投资会议上还淡化了对房价可能存在泡沫的担忧，不过他警告借款人和银行不要掉以轻心。史蒂文斯也告诫汇市投资者，称最近澳元上涨之前，汇率已经处于“异常高”的水平。

**其他**

印度央行周二在数月内第二次调高政策利率，将政策回购利率上调25个基点至7.75%，符合预期。该央行警告称本财年余下时间通胀可能仍维持在高档，央行并削减一项为支撑卢比下挫而实施的紧急措施。 印度央行总裁拉詹周三在与分析师进行电话会议时表示，央行升息举措可能已经足够，但将需要监视经济。