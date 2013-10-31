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债券 | 2013年 10月 31日 星期四 10:36 BJT

路透基点：BHAP HK Investment4.35亿美元俱乐部贷款已现二级市场--RLPC

路透香港10月30日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，过去两个月来，将于2016年7月到期的BHAP HK Investment4.35亿美元的三年期子弹式俱乐部贷款已有部分在二级市场上交易。

该贷款由母公司北汽集团担保，利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码226个基点。综合收益区间为245-260个基点。

六家牵头行包括中国银行(香港)、交通银行、星展银行(DBS)、Natixis、渣打银行和永隆银行。(完) (编译 石冠兰 审校 孙茉莉)

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