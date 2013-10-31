版本:
中国
亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 10:40 BJT

台湾债市：五年公债殖利率早盘走扬，因美联储购债计画维持不变

路透台北10月31日 - 台湾指标五年期公债102/11期 周四盘初殖利率走扬。主要反应美国联邦储备理事会(FED/美联储)宣布维持每月850亿美元的购债计画不变，令台债殖利率随美债微幅向上整理。

交易员指出，由于美国指标10年期公债殖利率仍维持在原有区间窄幅波动，并未提供台债进一步方向指引，致台债殖利率仅随美债小幅走高，然而今日盘前台湾主计处公布第三季GDP成长率明显不如预期，将压抑台债主流券殖利率弹幅，料今日五年券102/11殖利率主要交投区间落在1.08-1.11%。

“美债还在区间整理，台债也是。”一位大型券商交易员称。

美国公债价格周三下滑，因有分析师认为美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策声明对通胀的态度较预期更为强硬，美联储称经济下滑风险减弱。指标10年期公债价格 跌8/32，收益率报2.534%，周二尾盘报2.507%。

台湾周四公布第三季经济成长率1.58%，落后于市场2.44%的预期。主计总处表示，第三季的出口表现不如预期，外界对下半年景气回温的期待落空。分析师认为，这也令央行升息的机率再走低。

观察市场最新动态：

* 美国指标10年债殖利率周四在亚洲早盘变化不大

* 台债五年券102/11早盘随美债微幅走扬

* 102/11殖利率维持在既有区间盘整

预估指标公债今日主要交投区间：

* 102/11：1.08-1.11%

本地时间10:20时最新报价：

* 102/11期五年公债殖利率升1.20基点报1.0930%

以下为最新相关报导链接：

* 美债周四展望：公债价格下滑，美联储维持刺激政策不变

* 全球经济：美财政部未给中国贴上汇率操纵国标签，仍称人民币“严重低估”

* 美国数据：2013财年政府预算赤字为五年来最低

* 综述: 美国10月民间就业增速放缓，通胀仍温和 (完) (记者 詹静宜；审校 曾祥进)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐