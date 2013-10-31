台湾债市：五年公债殖利率早盘走扬，因美联储购债计画维持不变

《全球汇市》美元升至两周高位，欧元跌穿重要技术水准带动进一步抛售
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
路透台北10月31日 - 台湾指标五年期公债102/11期 周四盘初殖利率走扬。主要反应美国联邦储备理事会(FED/美联储)宣布维持每月850亿美元的购债计画不变，令台债殖利率随美债微幅向上整理。
交易员指出，由于美国指标10年期公债殖利率仍维持在原有区间窄幅波动，并未提供台债进一步方向指引，致台债殖利率仅随美债小幅走高，然而今日盘前台湾主计处公布第三季GDP成长率明显不如预期，将压抑台债主流券殖利率弹幅，料今日五年券102/11殖利率主要交投区间落在1.08-1.11%。
“美债还在区间整理，台债也是。”一位大型券商交易员称。
美国公债价格周三下滑，因有分析师认为美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策声明对通胀的态度较预期更为强硬，美联储称经济下滑风险减弱。指标10年期公债价格 跌8/32，收益率报2.534%，周二尾盘报2.507%。
台湾周四公布第三季经济成长率1.58%，落后于市场2.44%的预期。主计总处表示，第三季的出口表现不如预期，外界对下半年景气回温的期待落空。分析师认为，这也令央行升息的机率再走低。
观察市场最新动态：
* 美国指标10年债殖利率周四在亚洲早盘变化不大
* 台债五年券102/11早盘随美债微幅走扬
* 102/11殖利率维持在既有区间盘整
预估指标公债今日主要交投区间：
* 102/11：1.08-1.11%
本地时间10:20时最新报价：
* 102/11期五年公债殖利率升1.20基点报1.0930%
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* 美债周四展望：公债价格下滑，美联储维持刺激政策不变
* 全球经济：美财政部未给中国贴上汇率操纵国标签，仍称人民币“严重低估”
* 美国数据：2013财年政府预算赤字为五年来最低
* 综述: 美国10月民间就业增速放缓，通胀仍温和 (完) (记者 詹静宜；审校 曾祥进)
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
* 银价从四周高位回落 * 美元指数升至九日高位 路透纽约/伦敦3月30日 - 金价周四下滑，因美元走强，但跌幅受限 ，因围绕英国脱欧的不确定性挥之不去，以及法国大选临近。 极右翼党派在欧洲今年选举中势力上升的可能性，以及英国首相特雷 莎梅正式启动脱离欧盟程序，提振了黄金作为避险投资资产的吸引力，抵 消了美元走强的部分影响。 “金价可能会受到法国大选的支撑，如果大选第一轮投票极右翼领袖 勒庞的得票结果好于预期，可能会给黄金一些提振，”Natixis贵金属分 析师Bernard Dahdah称。 1754 GMT，现货金 下跌0.5%，报每盎司1,245.41美元，美国期 金 收跌0.7%，报1,245美元。 美元兑一篮子货币周四升至九日高位，芝加哥联储总裁埃文斯的讲话 给美元带来提振。他称，与大部分其他同事一样，他支持今年进一步升息 。 “市场消化了今年升息两次，但如果我们看到升息三次，对金价会带 来下行压力，”ETF Securities分析师Ni
路透纽约/伦敦3月30日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四跌至10个月 低位，受技术性抛盘拖累，在每磅17美分之下扩大跌幅，此前市场疲弱， 未平仓合约跳升，交易员关注对主要种植国巴西丰产的忧虑。 5月原糖 收跌0.31美分，或1.8%，报每磅16.81美分，盘中急挫 逾3%，至2016年5月以来最低的16.58美分。 5月白糖合约 收跌6.30美元，或1.3%，报每吨479美元，盘中 跌至2016年5月以来最低的474.60美元。 5月纽约可可 收高10美元，或0.5%，报每吨2,096美元，受到英 镑 走强提振。 5月伦敦可可 收跌3英镑，或0.2%，报每吨1,683英镑。 5月阿拉比卡咖啡 收盘持平于每磅1.393美元。 5月罗布斯塔咖啡 收跌10美元，或0.5%，报每吨2,161美元。( 完) (编译 刘静；审校 李军)