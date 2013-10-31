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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 10:50 BJT

路透基点：台湾润成投资190亿台币再融资贷款已结案--RLPC

路透香港10月30日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，润成投资控股股份有限公司的190亿台币(6.47亿美元)三年期贷款已经结案，有六家银行参贷。

这六家银行是台湾银行、玉山银行、第一商业银行、台湾土地银行、兆丰国际商业银行、合作金库银行。

合作金库银行担任额度代理行，兆丰国际商业银行任担保品控管行，土地银行任文件准备行，第一银行担任信托管理行。

这笔子弹式贷款的利率为较次级商业票据利率加码80个基点，税前最低利率为1.65%。

承贷40亿台币或以上者，获得28个基点的前端费；承贷30-39亿台币者，有23个基点的前端费。

若贷款动用额度不足80%，将有15个基点的承诺费。

本案由借款人所持南山人寿的股票作为担保。

文件签署料将在11月初进行。

一如此前报导，资金将用于2011年8月签约的一笔311.84亿台币七年期贷款的再融资。2011年贷款是为收购南山人寿提供融资支持，利率为较次级商票利率加码270个基点，前端费20个基点，2012年8月利率调整为加码220个基点。

借款人是润泰集团与宝成集团为了从美国国际集团(AIG)手中收购南山人寿而专门成立的合资公司。润泰和宝成分别持有80%和20%的股权。(完)

(编译 王兴亚；审校 张涛)

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