路透基点：台湾润成投资190亿台币再融资贷款已结案--RLPC

《全球汇市》美元升至两周高位，欧元跌穿重要技术水准带动进一步抛售
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
路透香港10月30日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，润成投资控股股份有限公司的190亿台币(6.47亿美元)三年期贷款已经结案，有六家银行参贷。
这六家银行是台湾银行、玉山银行、第一商业银行、台湾土地银行、兆丰国际商业银行、合作金库银行。
合作金库银行担任额度代理行，兆丰国际商业银行任担保品控管行，土地银行任文件准备行，第一银行担任信托管理行。
这笔子弹式贷款的利率为较次级商业票据利率加码80个基点，税前最低利率为1.65%。
承贷40亿台币或以上者，获得28个基点的前端费；承贷30-39亿台币者，有23个基点的前端费。
若贷款动用额度不足80%，将有15个基点的承诺费。
本案由借款人所持南山人寿的股票作为担保。
文件签署料将在11月初进行。
一如此前报导，资金将用于2011年8月签约的一笔311.84亿台币七年期贷款的再融资。2011年贷款是为收购南山人寿提供融资支持，利率为较次级商票利率加码270个基点，前端费20个基点，2012年8月利率调整为加码220个基点。
借款人是润泰集团与宝成集团为了从美国国际集团(AIG)手中收购南山人寿而专门成立的合资公司。润泰和宝成分别持有80%和20%的股权。(完)
(编译 王兴亚；审校 张涛)
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
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