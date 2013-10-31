香港新股：重庆银行IPO以6.00港元定价，位于询价区间中段--消息

标题新闻：南非总统祖马将在周四稍晚宣布内阁重组－总统办公室声明
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路透香港10月31日 - 数位消息人士周四表示，重庆银行香港首次公开发行（IPO）每股以6.00港元定价，位于5.60-6.50指导价格区间中段。
重庆银行公开发行7.075亿股，将筹集42.5亿港元或5.48亿美元。
根据稍早披露的年报，截止2012年12月31日该行全行资产总额1,561亿元，比上年增长22.63%；存款余额1,140亿元，比上年增长27.70%；贷款余额766亿元，比上年增长19.70%；实现净利润19.26亿元，比上年增长29.32%。
不良贷款拨备覆盖率537.70%，不良资产率和不良贷款率分别为0.20%和0.33%。
至去年底共有103家分支机构及近3,000名员工。
高盛(Goldman Sachs) 和摩根士丹利(Morgan Stanley)为重庆银行IPO的全球联席协调人，联合簿记行还包括农银国际、交银国际、建银国际、中国国际金融公司。（完）
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浏览新股上市相关新闻,请点选 (编译 李珊珊; 审校 林高丽)
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路透3月30日 - 美国股市周四上涨，金融股领升大盘，此前数据显示美国第四季经济成长速度高于之前公布的数据，受助于消费者支出强劲。纳斯达克指数创下纪录最高收位。
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