香港新股：重庆银行IPO以6.00港元定价，位于询价区间中段--消息

路透香港10月31日 - 数位消息人士周四表示，重庆银行香港首次公开发行（IPO）每股以6.00港元定价，位于5.60-6.50指导价格区间中段。

重庆银行公开发行7.075亿股，将筹集42.5亿港元或5.48亿美元。

根据稍早披露的年报，截止2012年12月31日该行全行资产总额1,561亿元，比上年增长22.63%；存款余额1,140亿元，比上年增长27.70%；贷款余额766亿元，比上年增长19.70%；实现净利润19.26亿元，比上年增长29.32%。

不良贷款拨备覆盖率537.70%，不良资产率和不良贷款率分别为0.20%和0.33%。

至去年底共有103家分支机构及近3,000名员工。

高盛(Goldman Sachs) 和摩根士丹利(Morgan Stanley)为重庆银行IPO的全球联席协调人，联合簿记行还包括农银国际、交银国际、建银国际、中国国际金融公司。（完）

浏览原文，请点选