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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 10:54 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元反弹，数据和央行谈话带来提振

澳元兑美元 跳涨0.005美元至0.9504，因政府数据显示澳洲9月新屋建筑许可上升14.4%，远高于预期。

建筑许可数量为2010年3月以来最高，让澳洲央行感到欣慰，央行一直希望在矿产业降温之际房屋建筑业能够支撑经济成长。

央行11月政策会议将在下周举行，外界认为央行几乎肯定会维持利率在2.5%不变。银行间市场利率期货<0#YIB:>走势暗示，进一步降息的可能性只有36%。

新西兰元自低点反弹，之前新西兰央行维持强硬的货币政策立场，暗示明年将加息，但补充称，强劲的新西兰元汇率使其在加息时间和幅度方面具有灵活性。

新西兰元 升至0.8257美元，脱离六周低点0.8193。本月仍料将收跌0.5%，一周来跌了0.025美元。(完)

(编译 孙茉莉/郑茵 审校 王冠中/李爽)

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