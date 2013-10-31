EIA库存周报：上周美国库欣原油库存创2012年12月以来最大增幅

路透纽约10月30日 - 美国能源资料协会(EIA)周三发布的报告显示，上周美国库欣的原油库存增加超过200万桶，为2012年12月以来最大增幅。

上周全美原油库存也创下2012年4月以来最大的六周升幅。库存大增导致国际市场上指标布兰特原油与美国原油期货的价差扩大。

“维持作多立场变得越来越难；这(库存数据)应该就是压垮多头的最后一根稻草，”Price Futures Group的Phil Flynn表示。

“库存数据逼近历史高点，至少是非常接近往年同期的最高水平，”他说。

美国原油库存在5月时创下3.976亿桶的记录高位。10月25日止当周的原油库存大增410万桶至3.84亿桶。

库欣原油库存连续第三周增加，目前为3,550万桶。

周三的EIA数据显示，炼厂产能利用率攀升1.4个百分点至87.3%，东海岸地区的炼厂产能利用率更是跳升7个百分点至73.5%，不过利用率水平仍低于夏季期间的逾90%。