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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 10:51 BJT

台湾股市：台湾GDP数据疲弱打压台股回落，联华和友达等科技股领跌

路透台北10月31日 - 台湾股市周四盘中下跌0.3%，台湾第三季经济成长低于预期，打击市场信心。

科技出口股引领跌势，其中联华电子 和友达 分别下跌3%和1.1%。这两家公司均发布第四季业绩下降预警。

开盘约一个半小时后，加权股价指数 跌至8,443.38点，从周三所及逾26个月收盘高位回落。

鸿海 跌0.3%。鸿海是获得第四代移动频谱(4G)许可的六家公司之一。(完)

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