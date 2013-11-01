《中国债券市场每日交易备忘》--11月1日

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国天士力控股集团4亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，民生银行主承 国家电网100亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，建设银行和兴业银行主承 得润电子 0.1亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+)，招商银行主承 宁波富邦控股集团6亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-)，中国银行和华夏银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 进出口银行60亿元五年期固息债130334，票面利率4.94% 农业发展银行100亿元一年期固息债130428，票面利率4.80% 荆门城投16亿元七年期固息债1380315，票面利率7.00% 宜兴科技工业园10亿元七年期固息债1380326，票面利率7.10% 广东物资集团6亿元一年期短融041353073，票面利率5.95% 中文传媒 4亿元一年期短融041358077，票面利率5.95% 泉州路桥建设开发公司5亿元五年期中票101364010，票面利率7.18% 成都文化旅游发展集团3亿元五年期中票101372002，票面利率6.54% 宁波原水集团4亿元五年期中票101372003，票面利率7.15% ============================================================================ 三、缴款： 浙江省政府59亿元五年期地方政府债1352001，票面利率3.96% 浙江省政府59亿元七年期地方政府债1352002，票面利率4.17% 宿迁市城市建设投资10亿元七年期固息债1380345，票面利率6.88% 武汉地铁23亿元五年期可续期浮息债(七天Shibor基准)1380346，基本利差5.61% 中信建投证券16亿元三个月短融 太原钢铁集团15亿元五年期中票 中核工业建设集团12亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 云南物流产业集团5亿元一年期短融041259060到期兑付，票面利率5.36% 进出口行150亿元一年期固息债120318到期兑付，票面利率3.35% 国开行100亿元10年期浮息(一年定存基准)金融债050221付息，基本利差0.37% 北方机车车辆工业公司5亿元10年期固息债068043付息，票面利率4.25% 铁路总公司100亿元七年期固息债1280372付息，票面利率4.57% 铁路总公司100亿元20年期固息债1280373付息，票面利率5.11% 锡山经济开发区7亿元七年期固息债1280376付息，票面利率6.99% 苏州科技城7亿元六年期固息债1280377付息，票面利率7.32% 成都工业投资集团7亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280378付息，票面利率6.90% 中国国际航空公司60亿元七年期投资人选择权(5+2)中票1282446付息，票面利率4.99% 国开行90亿元一年期浮息(三个月shibor基准)金融债130210付息，基本利差-0.50% 国开行110亿元三年期浮息(三个月shibor基准)金融债130211付息，基本利差-0.01% 国开行120亿元五年期浮息(三个月shibor基准)金融债130212付息，基本利差0.19% 国开行90亿元七年期浮息(三个月shibor基准)金融债130213付息，基本利差0.38% =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国人民银行调查统计司司长盛松成日前撰文指出，社会融资规模不存在所谓“重复统计”问题，委托贷款 也并不虚增社会融资规模。 --作为未来中国国企改革的纲领性文件，《深化国有企业改革的指导意见》与《关于完善公有制实现形式的指 导意见》有望在中共十八届三中全会之后出台，预计国企分类监管、股权激励、利用资本市场发展壮大国资、扩 大对民资开放等将成为重点改革内容。 今日公布10月官方制造业PMI (9月为51.1) 公布10月汇丰制造业PMI终值 (9月为5.02) 11/3公布10月官方非制造业PMI (9月为55.4) 11/5公布10月汇丰服务业PMI (9月为52.4) 11/8中国海关公布10月进出口贸易数据 (9月顺差152亿美元) 11/9国家统计局公布10月工业品价格指数(PPI) (9月为-1.3%) 10月居民消费价格指数(CPI) (9月为3.1%) 10月固定资产投资(不含农户) (1-9月为20.2%) 10月社会消费品零售总额 (9月为13.3%) 10月工业增加值 (9月为10.2%) 10月房地产投资和销售情况月度报告 11/18公布70个大中城市10月住宅销售价格月度报告 11/21公布11月汇丰制造业PMI初值 (10月为50.9) 11/28公布1-10月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 吴芳/边竞; 审校 李宏薇)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)