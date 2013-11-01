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亚洲 | 2013年 11月 1日 星期五 09:13 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--11月1日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行： 
    
  中国天士力控股集团4亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，民生银行主承           
  国家电网100亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，建设银行和兴业银行主承           
  得润电子 0.1亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+)，招商银行主承           
  宁波富邦控股集团6亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-)，中国银行和华夏银行主承        
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  二、新债上市：      
    
  进出口银行60亿元五年期固息债130334，票面利率4.94%
  农业发展银行100亿元一年期固息债130428，票面利率4.80%
  荆门城投16亿元七年期固息债1380315，票面利率7.00%
  宜兴科技工业园10亿元七年期固息债1380326，票面利率7.10%      
  广东物资集团6亿元一年期短融041353073，票面利率5.95%
  中文传媒 4亿元一年期短融041358077，票面利率5.95%
  泉州路桥建设开发公司5亿元五年期中票101364010，票面利率7.18%
  成都文化旅游发展集团3亿元五年期中票101372002，票面利率6.54%
  宁波原水集团4亿元五年期中票101372003，票面利率7.15%
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  三、缴款：
    
  浙江省政府59亿元五年期地方政府债1352001，票面利率3.96%  
  浙江省政府59亿元七年期地方政府债1352002，票面利率4.17%     
  宿迁市城市建设投资10亿元七年期固息债1380345，票面利率6.88% 
  武汉地铁23亿元五年期可续期浮息债(七天Shibor基准)1380346，基本利差5.61%
  中信建投证券16亿元三个月短融
  太原钢铁集团15亿元五年期中票
  中核工业建设集团12亿元五年期中票
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  四、还本付息：
    
  云南物流产业集团5亿元一年期短融041259060到期兑付，票面利率5.36%  
  进出口行150亿元一年期固息债120318到期兑付，票面利率3.35%
  国开行100亿元10年期浮息(一年定存基准)金融债050221付息，基本利差0.37%  
  北方机车车辆工业公司5亿元10年期固息债068043付息，票面利率4.25%
  铁路总公司100亿元七年期固息债1280372付息，票面利率4.57%  
  铁路总公司100亿元20年期固息债1280373付息，票面利率5.11%
  锡山经济开发区7亿元七年期固息债1280376付息，票面利率6.99%
  苏州科技城7亿元六年期固息债1280377付息，票面利率7.32%
  成都工业投资集团7亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280378付息，票面利率6.90%       
  中国国际航空公司60亿元七年期投资人选择权(5+2)中票1282446付息，票面利率4.99%
  国开行90亿元一年期浮息(三个月shibor基准)金融债130210付息，基本利差-0.50%  
  国开行110亿元三年期浮息(三个月shibor基准)金融债130211付息，基本利差-0.01%  
  国开行120亿元五年期浮息(三个月shibor基准)金融债130212付息，基本利差0.19%  
  国开行90亿元七年期浮息(三个月shibor基准)金融债130213付息，基本利差0.38%  
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
    
  --中国人民银行调查统计司司长盛松成日前撰文指出，社会融资规模不存在所谓“重复统计”问题，委托贷款
也并不虚增社会融资规模。 
    
  --作为未来中国国企改革的纲领性文件，《深化国有企业改革的指导意见》与《关于完善公有制实现形式的指
导意见》有望在中共十八届三中全会之后出台，预计国企分类监管、股权激励、利用资本市场发展壮大国资、扩
大对民资开放等将成为重点改革内容。  
        
  今日公布10月官方制造业PMI                         (9月为51.1)
      公布10月汇丰制造业PMI终值                     (9月为5.02)
  11/3公布10月官方非制造业PMI                       (9月为55.4)
  11/5公布10月汇丰服务业PMI                         (9月为52.4)
  11/8中国海关公布10月进出口贸易数据                (9月顺差152亿美元)
  11/9国家统计局公布10月工业品价格指数(PPI)         (9月为-1.3%)
                    10月居民消费价格指数(CPI)       (9月为3.1%)
                    10月固定资产投资(不含农户)      (1-9月为20.2%)
                    10月社会消费品零售总额          (9月为13.3%)
                    10月工业增加值                  (9月为10.2%)
                    10月房地产投资和销售情况月度报告
  11/18公布70个大中城市10月住宅销售价格月度报告     
  11/21公布11月汇丰制造业PMI初值                    (10月为50.9)
  11/28公布1-10月规模以上工业企业利润               
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 吴芳/边竞; 审校 李宏薇)
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