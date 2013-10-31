路透调查：布兰特原油实质价格到2020年或跌至80美元

标题新闻：南非总统祖马将在周四稍晚宣布内阁重组－总统办公室声明
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**预估区间宽泛**
Jessop在其中的看法最为偏空，仍坚持其在2012年预期的2020年会到每桶70美元的预估。其他持空方看法的预估区间落在85-95美元。
CRISIL Research的Rahul Prithiani估算，到2020年之前全球备用产能将达到每日1,000万桶，2012年约为每日400万桶。
不过有几位知名分析师称，因页岩带来的新供给恐怕不足以满足需求的增长，这意味着油价将会上升。
Bernstein Research的看法最为偏多，预期2020年的油价将到每桶160美元。如同其他看涨的一样，Bernstein亦对页岩气革命将会给全球带来多少影响存疑。
是次调查，最高估值和最低估值的差距为90美元，反映了全球石油业面临的不确定性。(完)
(编译 朱晓军/艾茂林/孙茉莉; 审校 李爽/戴素萍)
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路透3月30日 - 美国股市周四上涨，金融股领升大盘，此前数据显示美国第四季经济成长速度高于之前公布的数据，受助于消费者支出强劲。纳斯达克指数创下纪录最高收位。
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