路透调查：布兰特原油实质价格到2020年或跌至80美元

**预估区间宽泛**

Jessop在其中的看法最为偏空，仍坚持其在2012年预期的2020年会到每桶70美元的预估。其他持空方看法的预估区间落在85-95美元。

CRISIL Research的Rahul Prithiani估算，到2020年之前全球备用产能将达到每日1,000万桶，2012年约为每日400万桶。

不过有几位知名分析师称，因页岩带来的新供给恐怕不足以满足需求的增长，这意味着油价将会上升。

Bernstein Research的看法最为偏多，预期2020年的油价将到每桶160美元。如同其他看涨的一样，Bernstein亦对页岩气革命将会给全球带来多少影响存疑。

是次调查，最高估值和最低估值的差距为90美元，反映了全球石油业面临的不确定性。(完)