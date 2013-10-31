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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 11:18 BJT

《全球汇市》美元指数在两周高位附近盘旋，美联储维持QE不变

纽约      当日    今年来   2012年
                           最新报价  上收市价  涨跌%   涨跌%    收市价
                                                                
 欧元/美元                 1.3724    1.3735    -0.08   +4.02    1.3194
 美元/日圆                 98.44     98.49     -0.05   +13.49   86.74
 欧元/日圆                 135.10    135.28    -0.13   +18.03   114.46
 美元/瑞郎                 0.8999    0.8991    +0.09   -1.70    0.9155
 英镑/美元                 1.6031    1.6036    -0.03   -1.35    1.6251
 美元/加元                 1.0476    1.0478    -0.02   +5.59    0.9921
 澳元/美元                 0.9494    0.9478    +0.17   -8.65    1.0393
 新西兰元/美               0.8251    0.8264    -0.16   -0.39    0.8283
 元                                                             
 澳元/日圆                 93.460    93.350    +0.12   +3.69    90.130
 新西兰元/日               81.240    81.390    -0.18   -42.31   140.820
 圆                                                             
 英镑/日圆                 157.84    157.94    -0.06   +12.09   140.82
 澳元/新西兰               1.1498    1.1462    +0.31   -8.31    1.2540
 元                                                             
                                                                
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日
 涨跌幅亦以此为基准计算。
 (完)
          
      
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 (编译 朱晓军；审校 王翔琼/张涛)

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