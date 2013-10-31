韩国金融：外资流入韩股的情况还将持续一段时间--央行金融稳定报告

标题新闻：南非总统祖马将在周四稍晚宣布内阁重组－总统办公室声明
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韩国央行还表示，如果韩国国内外金融环境变化，包括美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减850亿美元月度购债规模，可能导致部分获利了结的资金外流。
境外投资者今年已经创纪录地连续买超韩股，周四有望连续第45天买超。截至周三，外资净买入韩股已达13.9万亿(兆)韩元(131亿美元)。
韩国央行拒绝透露短期流入股市的外资实际百分比，但表示该数字“不高”。
韩国央行还警告称，需要密切关注债券期货市场的外资投资趋势，因为若美联储最终缩减刺激措施，引发的外资流出可能推高现货市场收益率(殖利率)，并最终导致国内市场动荡。
韩国央行称，由于偿债和全球流动性降低等因素，国内债市的外国投资可能减少。(完) (编译 徐文焰/朱晓军；审校 于春红)
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路透3月30日 - 美国股市周四上涨，金融股领升大盘，此前数据显示美国第四季经济成长速度高于之前公布的数据，受助于消费者支出强劲。纳斯达克指数创下纪录最高收位。
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