韩国金融：外资流入韩股的情况还将持续一段时间--央行金融稳定报告

韩国央行还表示，如果韩国国内外金融环境变化，包括美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减850亿美元月度购债规模，可能导致部分获利了结的资金外流。

境外投资者今年已经创纪录地连续买超韩股，周四有望连续第45天买超。截至周三，外资净买入韩股已达13.9万亿(兆)韩元(131亿美元)。

韩国央行拒绝透露短期流入股市的外资实际百分比，但表示该数字“不高”。

韩国央行还警告称，需要密切关注债券期货市场的外资投资趋势，因为若美联储最终缩减刺激措施，引发的外资流出可能推高现货市场收益率(殖利率)，并最终导致国内市场动荡。