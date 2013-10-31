Google+推出电影制作功能

(本文由路透中文网编译提供)

路透10月29日 - 谷歌 周二推出新技术，用Google+用户发布的家庭视频和图片做成带背景音乐的电影。

这是谷歌尝试将Google+社交网络和全球第一社交网络Facebook差异化的最新举措。

谷歌周二称，Google+网页5月时的用户量为1.9亿，而现在每个月有3亿用户访问。谷歌还称，Google+用户每周上传的照片达15亿张。

Google+产品管理副总裁Bradley Horowitz说：“我们希望不仅仅能提供无足轻重的分享服务。我们希望能成为你的生活档案馆。”

Google+今年推出了一系列图片功能。周二，谷歌展示了一些新功能，改进了快照的光线效果和清晰度，甚至能够删除照片中不想要的人像。

新功能可自动解析用户使用智能手机拍摄并上传到Google+的家庭视频，然后自动制作出短片。该技术可将相似视频中的最佳片段剪辑起来，加入音乐，并添加相关的照片。

其他新功能还包括将短信加入谷歌消息服务，以及新的位置共享功能。（完）