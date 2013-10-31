版本:
中国
亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 11:08 BJT

韩国股市：在美联储维持政策不变后下跌，静待多项重要数据出炉

路透首尔10月31日 - 韩国股市周四早盘跌落27个月最高收位，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新的政策展望令市场人气低落，而且投资者在等待本周稍晚发布的重要调查报告。

0205GMT，综合股价指数 下滑0.6%至2,046.63点。该指数昨日触及2,059.58点的27个月收盘高位。

“过多的流动资金令人质疑美国的经济状况...投资者在多项数据证实经济复苏放缓之前就锁定获利，”汉阳证券分析师Lim Dong-rak称，意指美国政府部份停摆16日的影响料导致数据疲弱。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三决定延长支持经济的货币政策，宣布保持每月850亿美元的购债规模。它对美国经济成长的看法略显不太乐观。

投资者在谨慎等待多项指标在周五出炉，包括中国与美国制造业10月调查报告、韩国10月制造业调查以及出口和贸易收支数据。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐