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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 11:45 BJT

路透基点：现代汽车发出7.5亿元人民币融资案需求建议书--RLPC

路透香港10月30日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，韩国现代汽车 本周已发出需求建议书，寻求7.5亿元人民币(1.23亿美元)五年期融资，用于支持在中国的一个研发中心。

消息人士透露，大约20家中国和外国银行已收到需求建议书。他们需在11月6日前回覆。

这笔贷款将通过一个中国本地实体借入，现代汽车将不提供担保。

一名消息人士称，现代汽车预期在2014年1月完成这笔融资。

根据现代汽车的中文网站，该研发中心位于山东烟台。网站显示，其主要从事汽车设计、车辆试验、新能源开发、新材料开发、产品企划和法规认证。

现代汽车在4月时择定一家中资银行寻求大约1.48亿美元双边贷款，支应在中国四川省的生产基地项目。这笔贷款包括美元和人民币部分，由四川现代汽车借入。四川现代汽车是韩国现代汽车与四川南骏汽车集团有限公司的合资企业，双方持股各半。

据消息人士，当时美元贷款部分的商议利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码从接近200个基点至250个基点左右，人民币贷款部分利率不到中国人行基准利率的100%。

路透报导，现代汽车一年来首见季度获利增长，因中国和巴西市场的销售强劲。这家全球第五大汽车厂商公布，7-9月净利同比成长3.9%至2.3兆(万亿)韩元(22亿美元) 。完) (编译 王翔琼；审校 张涛)

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