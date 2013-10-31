路透基点：现代汽车发出7.5亿元人民币融资案需求建议书--RLPC

《全球汇市》美元升至两周高位，欧元跌穿重要技术水准带动进一步抛售
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
路透香港10月30日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，韩国现代汽车 本周已发出需求建议书，寻求7.5亿元人民币(1.23亿美元)五年期融资，用于支持在中国的一个研发中心。
消息人士透露，大约20家中国和外国银行已收到需求建议书。他们需在11月6日前回覆。
这笔贷款将通过一个中国本地实体借入，现代汽车将不提供担保。
一名消息人士称，现代汽车预期在2014年1月完成这笔融资。
根据现代汽车的中文网站，该研发中心位于山东烟台。网站显示，其主要从事汽车设计、车辆试验、新能源开发、新材料开发、产品企划和法规认证。
现代汽车在4月时择定一家中资银行寻求大约1.48亿美元双边贷款，支应在中国四川省的生产基地项目。这笔贷款包括美元和人民币部分，由四川现代汽车借入。四川现代汽车是韩国现代汽车与四川南骏汽车集团有限公司的合资企业，双方持股各半。
据消息人士，当时美元贷款部分的商议利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码从接近200个基点至250个基点左右，人民币贷款部分利率不到中国人行基准利率的100%。
路透报导，现代汽车一年来首见季度获利增长，因中国和巴西市场的销售强劲。这家全球第五大汽车厂商公布，7-9月净利同比成长3.9%至2.3兆(万亿)韩元(22亿美元) 。完) (编译 王翔琼；审校 张涛)
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
* 银价从四周高位回落 * 美元指数升至九日高位 路透纽约/伦敦3月30日 - 金价周四下滑，因美元走强，但跌幅受限 ，因围绕英国脱欧的不确定性挥之不去，以及法国大选临近。 极右翼党派在欧洲今年选举中势力上升的可能性，以及英国首相特雷 莎梅正式启动脱离欧盟程序，提振了黄金作为避险投资资产的吸引力，抵 消了美元走强的部分影响。 “金价可能会受到法国大选的支撑，如果大选第一轮投票极右翼领袖 勒庞的得票结果好于预期，可能会给黄金一些提振，”Natixis贵金属分 析师Bernard Dahdah称。 1754 GMT，现货金 下跌0.5%，报每盎司1,245.41美元，美国期 金 收跌0.7%，报1,245美元。 美元兑一篮子货币周四升至九日高位，芝加哥联储总裁埃文斯的讲话 给美元带来提振。他称，与大部分其他同事一样，他支持今年进一步升息 。 “市场消化了今年升息两次，但如果我们看到升息三次，对金价会带 来下行压力，”ETF Securities分析师Ni
路透纽约/伦敦3月30日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四跌至10个月 低位，受技术性抛盘拖累，在每磅17美分之下扩大跌幅，此前市场疲弱， 未平仓合约跳升，交易员关注对主要种植国巴西丰产的忧虑。 5月原糖 收跌0.31美分，或1.8%，报每磅16.81美分，盘中急挫 逾3%，至2016年5月以来最低的16.58美分。 5月白糖合约 收跌6.30美元，或1.3%，报每吨479美元，盘中 跌至2016年5月以来最低的474.60美元。 5月纽约可可 收高10美元，或0.5%，报每吨2,096美元，受到英 镑 走强提振。 5月伦敦可可 收跌3英镑，或0.2%，报每吨1,683英镑。 5月阿拉比卡咖啡 收盘持平于每磅1.393美元。 5月罗布斯塔咖啡 收跌10美元，或0.5%，报每吨2,161美元。( 完) (编译 刘静；审校 李军)