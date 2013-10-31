版本:
中国
亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 17:21 BJT

香港数据：9月底外汇基金总资产增至29,348亿港元--金管局

路透香港10月31日 - 香港金融管理局（HKMA）周四公布，截至9月底止外汇基金总资产为29,348亿港元，较上月底增加764亿港元。

其中外币资产增加298亿港元，港元资产增加466亿港元。

货币发行局帐目显示，2013年9月底的货币基础为12,451亿港元，较2013年8月底增加67亿港元，增幅为0.5%。货币基础增加，是由于负债证明书总额增加。

2013年9月底的支持资产总额增加85亿港元至13,398亿港元，增幅为0.6%。支持资产增加，是由于增发负债证明书引致资产增加及录得重估收益。支持比率由2013年8月底的107.50%，增加至2013年9月底的107.60%。

外汇基金主要用以支持港元。香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度。（完）

参看相关细节，可点选网址(here) (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐