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货币新闻 | 2013年 10月 31日 星期四 17:33 BJT

香港数据：9月M-3货币供应按年增加9.6%--金管局

路透香港10月31日 - 香港金融管理局（HKMA）周四公布截至2013年9月底止货币供应数据，其中M-3货币供应按年增加9.6%。

具体变幅如下（单位为%）:

9/2013 8/2013 9/2012

港元 M-3（按年） +9.6 +8.1 +10.9

港元 M-2（按年） +9.6 +8.1 +11.0

港元 M-1（按年） +14.5 +14.7 +10.3

港元 M-1（按年）* +14.5 +14.6 +10.2

有形贸易贷款额（按年计） +17.2 +20.0 +5.8

其他本地贷款额（按年计） +13.4 +12.0 +2.8

港元 M-3（按月） +3.5 +0.7 +2.1

港元 M-2（按月） +3.5 +0.7 +2.1

港元 M-1（按月） +3.2 -0.7 +3.3

港元 M-1（按月）* +0.7 +0.0 +0.4

注：* 经季节性因素调整。（完）

浏览香港金管局刊登于网页的声明：(here)(here)

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)

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