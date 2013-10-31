香港数据：9月M-3货币供应按年增加9.6%--金管局

美国股市：受美国GDP数据提振收高，纳斯达克指数创下纪录最高收位
路透3月30日 - 美国股市周四上涨，金融股领升大盘，此前数据显示美国第四季经济成长速度高于之前公布的数据，受助于消费者支出强劲。纳斯达克指数创下纪录最高收位。
路透香港10月31日 - 香港金融管理局（HKMA）周四公布截至2013年9月底止货币供应数据，其中M-3货币供应按年增加9.6%。
具体变幅如下（单位为%）:
9/2013 8/2013 9/2012
港元 M-3（按年） +9.6 +8.1 +10.9
港元 M-2（按年） +9.6 +8.1 +11.0
港元 M-1（按年） +14.5 +14.7 +10.3
港元 M-1（按年）* +14.5 +14.6 +10.2
有形贸易贷款额（按年计） +17.2 +20.0 +5.8
其他本地贷款额（按年计） +13.4 +12.0 +2.8
港元 M-3（按月） +3.5 +0.7 +2.1
港元 M-2（按月） +3.5 +0.7 +2.1
港元 M-1（按月） +3.2 -0.7 +3.3
港元 M-1（按月）* +0.7 +0.0 +0.4
注：* 经季节性因素调整。（完）
(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
路透3月30日 - 美国股市周四上涨，金融股领升大盘，此前数据显示美国第四季经济成长速度高于之前公布的数据，受助于消费者支出强劲。纳斯达克指数创下纪录最高收位。
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