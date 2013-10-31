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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 11:20 BJT

路透基点：广东省粤电集团将获得35亿元人民币双档贷款--RLPC

路透香港10月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，广东省粤电集团有限公司将取得一笔35亿元人民币(5.75亿美元)双档贷款，为旗下一子公司的两个发电机组提供融资。

该案由中国银行广东分行以及粤电集团融资部门广东粤电财务有限公司牵头，包括25亿元15年期贷款以及10亿元五年期贷款。

中国农业银行、交通银行、中国建设银行、中国工商银行以及民生银行它们在广东的分行正寻求信贷审批。

借款人为广东红海湾发电公司，贷款利率为中国人民银行基准利率的90%。

签约日期预计在11月初或中旬。

借款人由广东省粤电集团有限公司、广东电力发展股份有限公司、广州发展电力投资有限公司和汕尾市资产经营管理公司四方分别按40%、25%、25%、10%出资组建。后经2012年资产重组，由广东电力发展、广州发展电力和汕尾市国有资产经营管理中心三方分别按65%、25%、10%持股。

根据粤电集团官网，红海湾发电公司位于广东汕尾红海湾经济开发区白沙湖畔，装机容量规模为2,520MW，2012年全年盈利7.3亿元。

粤电集团是广东省最大的能源集团，广东省政府和华能集团分别持有76%和24%的股权。(www.gdyd.com/yuedian/About/)(完) (编译 王兴亚；审校 高琦)

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