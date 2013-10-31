路透基点：广东省粤电集团将获得35亿元人民币双档贷款--RLPC

《全球汇市》美元升至两周高位，欧元跌穿重要技术水准带动进一步抛售
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
路透香港10月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，广东省粤电集团有限公司将取得一笔35亿元人民币(5.75亿美元)双档贷款，为旗下一子公司的两个发电机组提供融资。
该案由中国银行广东分行以及粤电集团融资部门广东粤电财务有限公司牵头，包括25亿元15年期贷款以及10亿元五年期贷款。
中国农业银行、交通银行、中国建设银行、中国工商银行以及民生银行它们在广东的分行正寻求信贷审批。
借款人为广东红海湾发电公司，贷款利率为中国人民银行基准利率的90%。
签约日期预计在11月初或中旬。
借款人由广东省粤电集团有限公司、广东电力发展股份有限公司、广州发展电力投资有限公司和汕尾市资产经营管理公司四方分别按40%、25%、25%、10%出资组建。后经2012年资产重组，由广东电力发展、广州发展电力和汕尾市国有资产经营管理中心三方分别按65%、25%、10%持股。
根据粤电集团官网，红海湾发电公司位于广东汕尾红海湾经济开发区白沙湖畔，装机容量规模为2,520MW，2012年全年盈利7.3亿元。
粤电集团是广东省最大的能源集团，广东省政府和华能集团分别持有76%和24%的股权。(www.gdyd.com/yuedian/About/)(完) (编译 王兴亚；审校 高琦)
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
* 银价从四周高位回落 * 美元指数升至九日高位 路透纽约/伦敦3月30日 - 金价周四下滑，因美元走强，但跌幅受限 ，因围绕英国脱欧的不确定性挥之不去，以及法国大选临近。 极右翼党派在欧洲今年选举中势力上升的可能性，以及英国首相特雷 莎梅正式启动脱离欧盟程序，提振了黄金作为避险投资资产的吸引力，抵 消了美元走强的部分影响。 “金价可能会受到法国大选的支撑，如果大选第一轮投票极右翼领袖 勒庞的得票结果好于预期，可能会给黄金一些提振，”Natixis贵金属分 析师Bernard Dahdah称。 1754 GMT，现货金 下跌0.5%，报每盎司1,245.41美元，美国期 金 收跌0.7%，报1,245美元。 美元兑一篮子货币周四升至九日高位，芝加哥联储总裁埃文斯的讲话 给美元带来提振。他称，与大部分其他同事一样，他支持今年进一步升息 。 “市场消化了今年升息两次，但如果我们看到升息三次，对金价会带 来下行压力，”ETF Securities分析师Ni
路透纽约/伦敦3月30日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四跌至10个月 低位，受技术性抛盘拖累，在每磅17美分之下扩大跌幅，此前市场疲弱， 未平仓合约跳升，交易员关注对主要种植国巴西丰产的忧虑。 5月原糖 收跌0.31美分，或1.8%，报每磅16.81美分，盘中急挫 逾3%，至2016年5月以来最低的16.58美分。 5月白糖合约 收跌6.30美元，或1.3%，报每吨479美元，盘中 跌至2016年5月以来最低的474.60美元。 5月纽约可可 收高10美元，或0.5%，报每吨2,096美元，受到英 镑 走强提振。 5月伦敦可可 收跌3英镑，或0.2%，报每吨1,683英镑。 5月阿拉比卡咖啡 收盘持平于每磅1.393美元。 5月罗布斯塔咖啡 收跌10美元，或0.5%，报每吨2,161美元。( 完) (编译 刘静；审校 李军)