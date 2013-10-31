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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 16:41 BJT

香港数据：9月零售销售货值按年升5.1%，增速较之前数月稍为减慢

路透香港10月31日 - 香港政府周四公布，9月零售销售货值按年上升5.1%，销货数量升4.9%，增速较之前数月稍为减慢。

政府发言人表示，展望未来，劳工市场情况仍然良好，加上访港旅游业的持续增长，短期内应可为零售业务带来支持。

2013年首9月零售业总销货价值按年上升12.5%，总销货数量则上升11.9%。

下表为香港近期的零售销售活动状况（单位：%）：

销售值按年比较 销售量按年比较

2013年9月 +5.1* +4.9*

8月 +8.1^ +7.2^

　　　7月 +9.3 　 +8.7

6月 +14.7 +13.3

　　　5月 +12.9 　 +12.2

4月 +20.7 +19.4

3月 　+9.8 　+10.1

2月 +22.7 +21.9

1月 +10.5 +10.4

2012年12月 +9.1 +8.5

11月 +9.4 +8.1

10月 +3.9 +3.6

9月 +9.4 +8.5

注：* 初步数据

^ 经修订（完）

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(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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