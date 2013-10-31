西班牙金融：银行业将获准把DTA计入核心资本，有助其通过ECB压力测试

路透马德里10月30日 - 根据消息人士周三说，西班牙将允许银行业把所谓的递延税项资产(DTA)转列为受政府支持的税收优惠，把它们计入巴塞尔III协议中的核心资产。此举将可使西班牙银行业保住280亿欧元的核心资本。

这项措施被分析师视为西班牙银行业能否在明年通过欧洲压力测试的关键，根据官员及银行界消息人士，此举已经获得欧洲央行(ECB)支持，将在11月正式生效。

根据巴塞尔III协议，递延税项资产(DTAs)从2014年1月起不得计入银行核心资本，西班牙银行业偿付能力可能为之下降。

西班牙国际银行 今年稍早时曾表示，把DTA完全销帐的话，其核心资本将减少最多达2.4%。而西班牙对外银行(BBVA) 上周说，如果可以继续计入这些资产，可为其省下多达0.75%的资本。

对于Caixabank 、Sabadell SABE.MC>、Popular 以及接受纾困的Bankia ，有关DTA规范的改变影响可能更明显。他们都急欲在压力测试之前提升资本。