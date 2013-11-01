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货币新闻 | 2013年 11月 1日 星期五 13:02 BJT

澳门经济：10月博彩收入按年增逾三成至364.77亿澳门元，创历史新高

路透香港11月1日 - 澳门政府周五公布，10月博彩收入创下历史新高364.77亿澳门元，按年增长31.4%，按月亦增长25.9%，受到内地10月黄金周假期游客涌入之助。

今年1-10月博彩总收入为2,971.09亿澳门元，按年增18.4%。

欲浏览澳门博彩收入图表，请点选 link.reuters.com/qud44v

澳门六家博彩业者包括Las Vegas Sands Corp 旗下金沙中国 、Wynn Resorts Ltd 旗下永利澳门 、银河娱乐 、澳博控股 、新濠博亚娱乐 、以及MGM 合营的美高梅中国.(完)

欲浏览澳门博彩监督协调局发布于网页上的资料,请点选:(here) (记者 李珊珊; 审校 张喜良)
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