路透调查：日本基金经理人提高股市配比至一年半高位

标题新闻：南非总统祖马将在周四稍晚宣布内阁重组－总统办公室声明
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欧元区股票的权重从9月时的纪录低位8.8%升至10.5%。
由于债务违约的忧虑消退，投资者买回意大利和西班牙债券，日本基金经理人也回归欧元债市。其配置比重提高至22.4%，为2011年4月以来高位，前月为22.0%。
投资者转向欧元区，或许在一定程度上反映了对于美国政治僵局的担忧。尽管美国国会就临时举措达成一致，以解决债务上限问题，但分析师担心，政治危机在明年初可能卷土重来。
“虽然美国财政协商暂告一段落，但本质上并未解决任何问题，还存在很大的不确定性，”明治安田生命经济师小玉佑一说。(完)
(编译 戴素萍/胡春红/侯向明/郑茵 审校 李爽)
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路透3月30日 - 美国股市周四上涨，金融股领升大盘，此前数据显示美国第四季经济成长速度高于之前公布的数据，受助于消费者支出强劲。纳斯达克指数创下纪录最高收位。
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