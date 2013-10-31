路透调查：日本基金经理人提高股市配比至一年半高位

欧元区股票的权重从9月时的纪录低位8.8%升至10.5%。

由于债务违约的忧虑消退，投资者买回意大利和西班牙债券，日本基金经理人也回归欧元债市。其配置比重提高至22.4%，为2011年4月以来高位，前月为22.0%。

投资者转向欧元区，或许在一定程度上反映了对于美国政治僵局的担忧。尽管美国国会就临时举措达成一致，以解决债务上限问题，但分析师担心，政治危机在明年初可能卷土重来。

“虽然美国财政协商暂告一段落，但本质上并未解决任何问题，还存在很大的不确定性，”明治安田生命经济师小玉佑一说。(完)