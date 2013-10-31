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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 11:43 BJT

韩国汇市：韩元几近持平，韩国当局疑似进场干预

0240GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,059.4 1,060.2

日圆/韩元 10.7598/640 10.7436

韩国公债期货 * 105.98 106.08

韩国综合股价指数(KOSPI) 2,047.37 2,059.58

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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