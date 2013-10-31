《综述》中国券商股前三季净利增三成，创新业务渐成“摇钱树”

* 19家券商股前三季净利增逾三成

* 股市成交活跃令经纪业务发力

* 创新业务渐成规模

* 料全年净利增速达五成，看好大型券商

作者 林琦

路透上海10月31日 - 中国证券公司业绩多年来一直依赖证券市场表现，外界戏称其“靠天吃饭”。今年三季度，A股市场的活跃令绝大多数券商业绩增色不少，而一些券商近期在融资融券等创新业务的大跃进已经渐显成效，并成为券商新的利润增长点。

若四季度国内证券市场没有出现“骤冷”局面，估计今年券商股将会有个较好的“收成”，净利同比增速或可达50%以上，中小券商股的业绩弹性可能更大。不过，一些分析师更为看好中信证券 等大型券商股，因其估值更具吸引力。

“三季度券商业绩增长较快，主要是三方面，一个是经纪业务，其二是投资收益，资本中介业务亦表现出色。”招商证券行业分析师洪锦屏指出。

她看好中信、海通 、广发证券 等大型券商股，因其业绩较稳定且估值上比较有优势。

据证券时报统计，19家券商前三季共实现净利润198亿元人民币，同比增长约36%；其中六成券商净利同比增幅超过40%；经纪、资管等业务收入大幅增长；投行业务因新股发行暂停而大多明显下降。

太平洋证券研究院副院长张伟明指出，总体来看，券商业务结构正在发生积极的变化，创新业务占比提升，但也应注意到，新股停发后，目前券商整体的收入和利润增长仍相当依赖于传统的经纪业务和自营业务。

“券商未来创新业务大有可为，但在3-5年内，券商的盈利能力起伏仍将与大盘指数的波动息息相关。”他说。

中金公司近期上调了海通证券、招商证券 等大型券商股今明两年的盈利预测，例如中金将招商证券明年盈利预测调升35%。上调理由主要是因为中金分析师对明年A股日均成交量假设上调后，券商的佣金及手续费收入相应水涨船高。中金公司研报对这两家券商维持审慎推荐评级。

中信证券前三季净利增长26.58%，是少数同比增速低于三成的大型券商；海通证券前三季净利增速为51.3%；华泰证券 和招商证券分别增长38%和30%。

**创新业务规模扩大**

华南某券商分析师指出，三季度A股市场明显活跃，日均交易量达2,000亿元，去年前三季日均成交约1,358亿元；且券商业佣金率没有继续明显下滑，业内均值稳定在万分之七左右，这使得这些券商股的手续费和佣金收入前三季增速大多在三成以上。

中国股市标杆指数--沪综指 今年前九个月累计下跌4.2%，不过今年来，A股市场流行主题投资，狂炒创业板等成长股及概念题材股，因此虽然大盘仍呈现弱势，但个股行情活跃，整体交易量大增。

“融资融券业务给券商贡献了不少营收，不仅是拆借方面的收入，而且买卖佣金也不少。”他说。

随着融资融券标的券的扩容，今年以来两融市场规模扩容相当快速。周三沪深两市融资融券余额在3,100亿元左右，而今年初不足900亿元。两融市场规模今年来的数倍增长，使得具有一定优势的大型券商业务增速较快。

据券商研报统计，海通证券9月末融资融券余额达156亿元，较今年初增长122%；华泰证券9月末两融余额较年初增长161%达170亿元；招商证券9月末两融余额亦达到156亿元。

除了融资融券外，约定式购回、股票质押式回购等资本中介型业务已开始渐入佳境，例如海通证券及其下属海通资管已开展了43笔股票质押业务，当前合计质押规模59亿元左右。

部分券商更是将视野投向黄金等贵金属业务，期望其固定收益业务能向海外投行通行的FICC（固定收益、大宗商品、货币）业务方向转型，目前海通证券、中信证券、中信建投、平安证券和申银万国已获批复，开展黄金自营业务。待时机成熟后，这些券商将被允许开展贵金属的经纪业务。

随着大量资本中介业务的拓展，相当多券商对资本的需求大增，经营杠杆率不断上升。

以中信证券为例，9月底公司的经营杠杆率（扣除客户保证金后）达2.7倍，去年底为1.6倍。中信证券在净资产基本不变的情况下，增加了近1,000亿元负债，其中部分来源于债券融资，今年来中信证券已透过短期融资券募集资金420亿元。（完）