《国际主要央行公开市场操作一览》--10月31日

路透上海10月31日 - 美联储(FED)2012年12月推出新一轮宽松政策(QE4)，替代将到期的"卖短买长"方案，FED承诺每月将购买450亿美元公债，并继续执行当年9月开始实施的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的计划。2013年9月开始开展一系列逆回购操作，以实现利率目标。

欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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10/29 买入公债 14.64 02/15/2036 - 08/15/2043

10/28 买入公债 50.77 10/31/2017 - 06/30/2018

10/24 买入公债 15.55 02/15/2036 - 08/15/2043

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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10/30 隔夜逆回购 -54.56 0.02%

10/29 隔夜逆回购 -18.72 0.02%

10/28 隔夜逆回购 -21.48 0.02%

10/25 三天逆回购 -32.83 0.02%

10/24 隔夜逆回购 -49.49 0.02%

此外，为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性，美联储按月度公布该类债券的操作情况。具体包括滚动操作和2012年9月宣布的QE3中的机构抵押支持证券购买情况。

其中，在2013年10月11日-2013年11月13日期间，FED计划在滚动操作中，购买约150亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

美国联邦储备理事会(美联储，FED)2012年12月宣布将维持利率于近零水平，直到美国失业率降至6.5%，同时还推出新一轮购债计划来刺激经济。

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《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三决定延长支持经济的货币政策，宣布保持每月850亿美元的购债规模。它对美国经济成长的看法略显不太乐观。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性，同时通过定期存款回收流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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10/30 91天反向交易 19.296 --

10/29 七天期反向交易 893.191 0.50%(固定利率)

10/29 七天期定期存款 -1,880.00 0.12%

《本周主要新闻》

--欧洲央行执委亚斯穆森接受意大利报纸访问时表示，欧元目前正在过去10年所见的区间内交投。他表示，“就名义及实质有效汇率而言，我们正处于过去10年所见区间，其中实质有效汇率最为重要。”

--欧洲央行执委莫尔许表示，欧洲央行见到银行融资状况改善的迹象，这意味着该行可能不需要推出进一步的刺激措施。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 101,070

上周三 100,360

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当期变化 +710

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行周四维持货币政策不变，有越来越多迹象显示央行的大胆宽松举措已在广泛经济层面产生效应。央行一如外界预期，以全票通过维持利率不变，承诺以每年60-70万亿(兆)日圆的规模扩大基础货币。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，当日共发行548亿台币存单，相较存单到期454.70亿台币，存单发行余额增93.3亿。

--台湾央行周二公布，当日共发行828亿台币存单，相较存单到期730亿台币，存单发行余额增98亿。