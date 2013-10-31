主要国家经济指标预测--11月1日****

标题新闻：美国商务部将对中国是否应被作为市场经济国家对待发起新的评估
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路透11月1日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 11月1日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0000 韩国HSBC/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 10月 -- 49.7 0000 韩国出口(较上年同期) 10月初值 +3.9% -1.5% 进口(较上年同期) +2.8% -3.6% 贸易收支(亿美元) -- 顺差37 0030 澳洲生产者物价指数(PPI)(较上季) 第三季 +0.7% +0.1% (较上年同期) +1.6% +1.2% 0830 瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI) 10月 55.5 55.3 0928 英国Markit/CIPS制造业PMI 10月 56.1 56.7 -- 美国整体汽车销售(万辆) 10月 1,540 1,521 1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 10月终值 -- 51.1 1330 加拿大RBC经季节调整制造业PMI 10月 -- 54.2 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 10月 55.0 56.2 美国ISM制造业投入物价分项指数 55.0 56.5 美国ISM制造业就业分项指数 54.3 55.4 美国ISM制造业新订单分项指数 -- 60.5 1430 美国ECRI经济领先指标 10月25日当周 -- 131.1 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 10月31日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0000 新西兰国民银行企业信心调查 10月 +53.2% -- 0005 英国GfK消费者信心指数 10月 负11 负8 0030 澳洲出口物价 第三季 +4.2% +3.0% 进口物价 +6.1% +4.0% 0030 澳洲建筑许可 9月 +14.4% +2.7% 0030 澳洲民间信贷 9月 +0.3% +0.4% 0130 日本加班工资(较上年同期) 9月 +3.5% -- 0500 日本建筑订单(较上年同期) 9月 +89.8% -- 房屋开工(较上年同期) +19.4% +12.2% 0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 10月 +1.0% +0.7% (较上年同期) +5.8% +5.1% 0700 德国进口物价(较上月) 9月 持平 +0.1% (较上年同期) -2.8% -2.8% 0700 德国GfK消费者信心指数 11月 7.0 7.2 0700 德国实质零售销售(较上月) 9月 -0.4% +0.4% (较上年同期) +0.2% +1.0% 0745 法国消费者支出 9月 -0.1% +0.3% 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较上月) 9月 +0.3% -- 0900 意大利失业率 9月 12.5% 12.2% 1000 欧元区通胀率 10月初值 +0.7% +1.1% 1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月初值 -0.3% +0.4% (较上年同期) +0.7% +1.2% 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 10月初值 持平 +0.5% (较上年同期) +0.7% +1.2% 1000 欧元区失业率 9月 12.2% 12.0% 1100 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 持平 -- (较上年同期) -1.8% -- 1230 美国初请失业金人数(万人) 10月26日当周 34 33.9 初请失业金人数四周均值(万人) 35.6 -- 续请失业金人数(万人) 10月19日当周 288.1 287.0 1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较上月) 8月 +0.3% +0.2% 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 10月 65.9 55.0 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 -0.3% +0.1% (较上年同期) +0.7% +1.0% **因美国政府停摆，以下原预计公布的经济数据报告将另行发布，日期如下： * 美国8月工厂订单 11月 4日 * 美国9月领先指标 11月 6日 * 美国9月建筑许可年率修正值 待定 * 美国芝加哥联邦储备银行9月中西部制造业指数 待定 * 美国9月新屋销售年率 待定 * 美国9月联邦预算 待定 * 美国9月房屋开工率 待定 * 美国9月建筑支出 待定
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* 美国第四季GDP终值被上修至增长2.1% * 预计收益率只是短暂上涨 路透纽约3月30日 - 美国公债收益率周四上涨，此前美国第四季国内 生产总值(GDP)终值被上修，表明经济增长稳定，但增速弱于前季。 “我们对美国经济增长和潜在基本面持积极态度，但我们预计增速不 会跳升至3%，”富兰克林坦伯顿的固定收益集团首席投资官Chris Molump hy称。 “在这种环境下，收益率小幅走高，不会大幅上升。” 美债收益率过去两周走低，指标10年期公债收益率自3月14日触及三 个月高位后跌了约30个基点。分析师称，周四收益率小幅上涨可能仅是短 暂的走势。 数据显示，美国第四季GDP增长年率为2.1%，高于之前发布的1.9%， 也超过市场2.0%的预估，但低于第三季3.5%的增速。 尾盘，指标10年期美债 价格下跌9/32，收益率报2.419% ，周三尾盘报2.387%。 30年期美债 价格下跌24/32，收益率报3.03
路透纽约3月30日 - 油价周四连涨第三日，触及三周最高水准，此前科威特支持将石油输出国组织(OPEC)减产协议延长，以抑制全球供应过剩的局面。