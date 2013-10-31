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货币新闻 | 2013年 11月 1日 星期五 07:53 BJT

****主要国家经济指标预测--11月1日****

路透11月1日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
    
    11月1日(五)
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段       预估值      前值
    0000    韩国HSBC/Markit制造业采购经理人指数(PMI)           10月          --       49.7
    0000    韩国出口(较上年同期)                           10月初值        +3.9%     -1.5%
                进口(较上年同期)                                           +2.8%     -3.6%
                贸易收支(亿美元)                                             --     顺差37
    0030    澳洲生产者物价指数(PPI)(较上季)                  第三季        +0.7%     +0.1%
                                   (较上年同期)                            +1.6%     +1.2%
    0830    瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI)                     10月         55.5      55.3
    0928    英国Markit/CIPS制造业PMI                           10月         56.1      56.7
     --     美国整体汽车销售(万辆)                             10月        1,540     1,521
    1258    美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)            10月终值          --       51.1
    1330    加拿大RBC经季节调整制造业PMI                       10月          --       54.2
    1400    美国供应管理协会(ISM)制造业指数                    10月         55.0      56.2
            美国ISM制造业投入物价分项指数                                   55.0      56.5
            美国ISM制造业就业分项指数                                       54.3      55.4
            美国ISM制造业新订单分项指数                                      --       60.5
    1430    美国ECRI经济领先指标                       10月25日当周          --      131.1
    

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    10月31日(四)
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段         现值    预估值
    0000    新西兰国民银行企业信心调查                         10月       +53.2%       --
    0005    英国GfK消费者信心指数                              10月         负11       负8
    0030    澳洲出口物价                                     第三季        +4.2%     +3.0%
                进口物价                                                   +6.1%     +4.0%
    0030    澳洲建筑许可                                        9月       +14.4%     +2.7%
    0030    澳洲民间信贷                                        9月        +0.3%     +0.4%
    0130    日本加班工资(较上年同期)                            9月        +3.5%       --
    0500    日本建筑订单(较上年同期)                            9月       +89.8%       --
                房屋开工(较上年同期)                                      +19.4%    +12.2%
    0700    英国Nationwide房价指数(较前月)                     10月        +1.0%     +0.7%
                                  (较上年同期)                             +5.8%     +5.1%
    0700    德国进口物价(较上月)                                9月         持平     +0.1%
                        (较上年同期)                                       -2.8%     -2.8%
    0700    德国GfK消费者信心指数                              11月          7.0       7.2
    0700    德国实质零售销售(较上月)                            9月        -0.4%     +0.4%
                            (较上年同期)                                   +0.2%     +1.0%
    0745    法国消费者支出                                      9月        -0.1%     +0.3%
    0745    法国生产者物价指数(PPI)(较上月)                     9月        +0.3%       --
    0900    意大利失业率                                        9月        12.5%     12.2%
    1000    欧元区通胀率                                   10月初值        +0.7%     +1.1%
    1000    意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)              10月初值        -0.3%     +0.4%
                                     (较上年同期)                          +0.7%     +1.2%
            意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月)         10月初值         持平     +0.5%
                                          (较上年同期)                     +0.7%     +1.2%
    1000    欧元区失业率                                        9月        12.2%     12.0%
    1100    意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)                   9月         持平       --
                                     (较上年同期)                          -1.8%       --
    1230    美国初请失业金人数(万人)                   10月26日当周           34      33.9
                初请失业金人数四周均值(万人)                                35.6       --
                续请失业金人数(万人)                   10月19日当周        288.1     287.0
    1230    加拿大国内生产总值(GDP)(较上月)                     8月        +0.3%     +0.2%
    1345    美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                      10月         65.9      55.0
    2300    韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)                    10月        -0.3%     +0.1%
                                   (较上年同期)                            +0.7%     +1.0%

    
    **因美国政府停摆，以下原预计公布的经济数据报告将另行发布，日期如下：

    * 美国8月工厂订单                            11月 4日
    * 美国9月领先指标                            11月 6日
    * 美国9月建筑许可年率修正值                  待定
    * 美国芝加哥联邦储备银行9月中西部制造业指数  待定
    * 美国9月新屋销售年率                        待定
    * 美国9月联邦预算                            待定
    * 美国9月房屋开工率                          待定
    * 美国9月建筑支出                            待定

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