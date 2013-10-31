重发-《热点透视》美联储欲等待时机缩减刺激政策，可能只是徒劳

(重发去除标题多余字)

撰稿 Martin Hutchinson 编译 徐文焰

路透纽约10月30日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)现在就是等待戈多。该央行周三称将维持每个月850亿美元的购债规模，即便其对于何时应停止购债似乎并没有明确的想法，而且也没有明显证据表明已经持续一年的这项举措正在帮助经济，这颇有点荒诞意味。经济复苏并没有呈现在近期内加速的趋势。对联储缩减刺激举措的预期或许只是徒劳无功。

自从联储开始第三轮量化宽松(QE3)计划以来，美国经济已新增220万个就业岗位；相比之下，之前一年的新增就业数量为210万个。这至少暗示出，美联储购买1万亿(兆)美元公债与抵押支持债券(MBS)的举措，对于实现充分就业的目标帮助不大。

与此同时，货币供应并没有跟上。包括存款和其他资金的广义M2货供额在截止10月14日的一年中增加7,000亿美元；由圣路易斯联邦储备银行编制、受到外界密切关注的零期限货币供应(MZM)指标近增加了8,600亿美元。两个指标的增幅均快于名义国内生产总值(GDP)，但是考虑到联储注资的规模，还是低于预期增幅。

购债计划也未能帮助联储达成2%的通胀率目标。美国9月消费者物价指数(CPI)较上年同期仅上升1.2%。

在现阶段，很难说有什么诱因会促使美联储开始缩减购债规模。楼市反弹稳健但并不耀眼，就业增长也是不温不火。