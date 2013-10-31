中国汇市：人民币早盘小幅走软，传外管局拟限制结汇措施令市场谨慎

* 人民币即期早盘小幅走软，大体平稳

* 人民币中间价跌至近两周新低

* 传外管局酝酿限制结汇措施，市场谨慎情绪再起

路透上海10月31日 - 人民币兑美元即期 周四早盘小幅走软。隔夜美元指数连续第四天上升后，人民币中间价随之走低并创近两周低位。交易人士称，盘面上结购汇相对均衡，成交价有所企稳。

他们并称，市场上传闻外管局可能出台限制结汇的政策，包括有可能在近期对银行结售汇头寸管理再次实行收付实现制会计准则。这将会弱化远期结购汇对即期市场的影响，在当前市况下有助于减轻人民币升值预期在即期市场上形成的结汇压力。该传闻使得即期市场谨慎情绪再起。

“近期结汇压力还是很大的。市场这两天在传闻外管局会出台限制结汇的措施，这个传言使得本周人民币远期汇率的波动比较大，但即期汇率方面还不十分明显。”一大型银行交易员称。

另一国有大型银行交易员称，在外汇占款规模预期较大的情况下，当前市场结汇的压力很大，如果近期外管局出台限制结汇措施，也是缓解人民币升值压力的一个办法。

北京时间12:40，人民币兑美元即期报6.0950元，上日收报6.0938元。今日人民币兑美元中间价 为6.1425元，上日中间价为6.1412元。

而对于美国财政部汇率报告继续重申中国央行有干预人民币汇率，上海一城商行交易员说，“这个是老调重弹，对当前人民币汇率走势并不会产生影响。市场仍然关注外汇占款规模的变动情况，短期内的阻力关口在6.08-6.09附近。”

美国财政部昨日昨发布的汇率报告未给中国贴上汇率操纵国的标签，但保留了对于人民币“被严重低估”的措辞，并引用了此前IMF发布的报告中有关”人民币汇率被低估”的看法。

美元兑一篮子主要货币周四在亚洲市场盘旋在两周高点附近，延续美国联邦储备理事会(美联储/FED)一如预期维持大规模买债刺激措施后带动的涨势。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1588/25，上日尾盘为6.1540。

北京时间12:40，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0837/67元，上一交易日尾盘报6.0815元。