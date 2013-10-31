中国货币市场：回购利率全线大跌，拆入难度进一步下降

《全球汇市》美元升至两周高位，欧元跌穿重要技术水准带动进一步抛售
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
路透北京10月31日 - 中国银行间市场周四回购利率 全线大跌，七天期以内短期资金利率已回落至周初水平。市场人士表示，资金供求已显基本平衡，拆入难度进一步下降，利率近期有望继续回落。
他们指出，央行今日通过逆回购操作继续注水市场，中标利率也符合预期；而时至月末银行冲存款令资金集中，也使拆借更有效率；此外，拆借回购市场的早开盘价格较低，也进一步舒缓了市场的心情。
“资金市场好很多，借钱得不少，出钱的也挺多，不难借，”华东地区一银行交易员称，“央行逆回购市场心态有好，但资金很难立竿见影就好。今天股份制多能出点，之前都是一早猛借的，四大也多少出点，主要是存款效应。”
一全国性大型银行资深交易员印证了存款规模月末冲起来后对流动性的助益，此外，她认为央行出手稳定市场也有一定的助益。
中国人民银行公开市场今日进行160亿元人民币逆回购操作，期限14天；中标利率4.3%，较上次上涨20个基点(bp)，与周二七天期涨幅一样。据此计算，央行本周净投放291亿元人民币。
上述华东地区交易员也表示，央行逆回购扶助更多地体现在市场氛围方面，一月期以上资金日拆入量明显萎缩。
全国银行间同业拆借中心提供的数据显示，周三，一个月期质押式回购成交量为18.29亿元，较周二减少近153亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 4.6078 5.2966 -68.88
七天 5.0263 5.6906 -66.43
14天 5.5172 6.3457 -82.85
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 12.1200 1.8300 +1,029.00
七天 4.8800 5.6500 -77.00
14天 4.7150 4.9700 -25.50
回购定盘利率
其中:隔夜 4.6800 5.2100 -53.00
七天 5.0500 5.5500 -50.00
14天 5.5000 6.3500 -85.00
Shibor
其中:隔夜 4.5900 5.2300 -64.00
七天 4.9930 5.5930 -60.00
三个月 4.6948 4.6965 -0.17
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 曹巍浩; 审校 毕晓雯)
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
* 银价从四周高位回落 * 美元指数升至九日高位 路透纽约/伦敦3月30日 - 金价周四下滑，因美元走强，但跌幅受限 ，因围绕英国脱欧的不确定性挥之不去，以及法国大选临近。 极右翼党派在欧洲今年选举中势力上升的可能性，以及英国首相特雷 莎梅正式启动脱离欧盟程序，提振了黄金作为避险投资资产的吸引力，抵 消了美元走强的部分影响。 “金价可能会受到法国大选的支撑，如果大选第一轮投票极右翼领袖 勒庞的得票结果好于预期，可能会给黄金一些提振，”Natixis贵金属分 析师Bernard Dahdah称。 1754 GMT，现货金 下跌0.5%，报每盎司1,245.41美元，美国期 金 收跌0.7%，报1,245美元。 美元兑一篮子货币周四升至九日高位，芝加哥联储总裁埃文斯的讲话 给美元带来提振。他称，与大部分其他同事一样，他支持今年进一步升息 。 “市场消化了今年升息两次，但如果我们看到升息三次，对金价会带 来下行压力，”ETF Securities分析师Ni
路透纽约/伦敦3月30日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四跌至10个月 低位，受技术性抛盘拖累，在每磅17美分之下扩大跌幅，此前市场疲弱， 未平仓合约跳升，交易员关注对主要种植国巴西丰产的忧虑。 5月原糖 收跌0.31美分，或1.8%，报每磅16.81美分，盘中急挫 逾3%，至2016年5月以来最低的16.58美分。 5月白糖合约 收跌6.30美元，或1.3%，报每吨479美元，盘中 跌至2016年5月以来最低的474.60美元。 5月纽约可可 收高10美元，或0.5%，报每吨2,096美元，受到英 镑 走强提振。 5月伦敦可可 收跌3英镑，或0.2%，报每吨1,683英镑。 5月阿拉比卡咖啡 收盘持平于每磅1.393美元。 5月罗布斯塔咖啡 收跌10美元，或0.5%，报每吨2,161美元。( 完) (编译 刘静；审校 李军)