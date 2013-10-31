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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 12:15 BJT

台湾债市：RP利率持平低位，月底资金紧缩效应未显现

路透台北10月31日 - 今天为月底最后一天，台湾债券市场附买回(RP)成交利率周四仍持平低位。证券资金调度人士指出，月底资金情势仍显宽松，料下月初资金情势将更为浮滥，RP利率将续稳在区间低位。

证券RP交易人士指出，银行端、寿险端资金水位仍显宽裕，月底RP利率成交区间高位已略往下移，下月初资金水位若持续高涨，RP利率主要交投料将持续向区间低位靠拢。

“ 今天完全不像月底。”一位证券商交易员表示。

另一大型票券商指出，月底整体资金情势大致持稳，RP利率依旧处在既有区间，由于先前已调过公司债RP利率，因此月初会暂先观察银行、寿险资金水位再行决定是否持续调降公司债RP利率报价。

本周余日公司债交割因子还有周五阳明海运 公司债50亿台币。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.58-0.59%，一个月内公司债RP利率主要交投在0.68-0.69%，今日公债RP及公司债RP利率区间高位均较上日略往下移。

今日议价能力较强的主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.57%不变；一个月内公司债RP利率交投主要在0.58-0.60%，短天期则见成交0.55%，和上日相同。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)

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