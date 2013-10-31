《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--10月31日

《全球汇市》美元升至两周高位，欧元跌穿重要技术水准带动进一步抛售
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== 暂无 ======================================================================================== 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *大连国有 20 7 12 11/5-11/6簿记建档 工商银行 AA 11/7 11/8 资源投资 ======================================================================================= *徐工集团工程 70 20 12 11/5簿记建档 交通银行 AAA 11/6 11/7 机械有限公司 国开行 ======================================================================================= *新疆前海集团 9 5 12 11/7簿记建档 兴业银行 AA 11/8 11/11 ======================================================================================= 天士力 9 4 12 11/1簿记建档 民生银行 AA 11/4 11/5 控股集团 ======================================================================================== 国家电网 100 100 12 11/1簿记建档 建设银行 AAA 11/5 11/6 兴业银行 ======================================================================================== 得润电子 4 0.1 12 11/1簿记建档 招商银行 A+ 11/5 11/6 ======================================================================================== 宁波富邦 10 6 12 11/1簿记建档 中国银行 AA- 11/5 11/6 控股集团 华夏银行 ======================================================================================== 盈峰投资 8 1 12 11/4簿记建档 工商银行 AA- 11/6 11/7 控股集团 ======================================================================================== 华能集团 80 40 12 11/4簿记建档 工商银行 AAA 11/6 11/7 建设银行 ======================================================================================== 大连国际 5 3 12 11/5簿记建档 招商银行 AA- 11/6 11/7 ======================================================================================== 平煤神马集团 100 30 12 11/5簿记建档 民生银行 AA 11/6 11/7 ======================================================================================== 天津天纺 9 4.5 12 11/5簿记建档 渤海银行 A+ 11/6 11/7 投资控股 ======================================================================================== 江苏邗建集团 4 2 12 11/5簿记建档 华夏银行 A+ 11/7 11/8 ======================================================================================== 金城集团 6 3 12 11/5簿记建档 招商银行 A+ 11/7 11/8 (中航机电系统有限公司提供担保) ======================================================================================== 成都双流机场 12 1 12 11/5簿记建档 浦发银行 AA+ 11/7 11/8 ======================================================================================== 建发股份 10 5 12 11/6簿记建档 农业银行 AA+ 11/7 11/8 民生银行 ======================================================================================= 江西电子集团 4 2 12 11/6簿记建档 中国银行 AA- 11/8 11/11 ======================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================== *西北有色 4 1 3 11/7簿记建档 交通银行 AA- 11/8 11/11 金属研究院 ======================================================================================== *中国神华 250 50 5 11/7簿记建档 建设银行 AAA 11/11 11/12 兴业银行 ======================================================================================== *天津公交集团 3.6 2 5 11/7簿记建档 浦发银行 AA 11/11 11/12 ======================================================================================== *乌鲁木齐城投 30 15 5 11/5簿记建档 兴业银行 AA+ 11/6 11/7 (第3、4、5年末分别偿还20%、30%和50%本金) ======================================================================================== 东方园林 5 5 3 11/5簿记建档 北京银行 AA- 11/6 11/7 广发银行 ======================================================================================== 江苏康缘集团 2.5 2.5 3 11/5簿记建档 招商银行 AA- 11/7 11/8 ======================================================================================== 江西稀有金属 6 6 3 11/6簿记建档 兴业银行 AA 11/7 11/8 钨业控股集团 农业银行 ======================================================================================== 陕西延长 100 35 5 11/6簿记建档 兴业银行 AAA 11/7 11/8 石油集团 农业银行 ======================================================================================== 浙江海天 4.5 0.5 3 11/6簿记建档 工商银行 AA- 11/8 11/11 建设集团 ======================================================================================== 浙江建设 10 6 3 11/6-11/7簿记建档 工商银行 AA 11/8 11/11 投资集团 ======================================================================================== 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 李宏薇; 审校 吴芳)
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
* 银价从四周高位回落 * 美元指数升至九日高位 路透纽约/伦敦3月30日 - 金价周四下滑，因美元走强，但跌幅受限 ，因围绕英国脱欧的不确定性挥之不去，以及法国大选临近。 极右翼党派在欧洲今年选举中势力上升的可能性，以及英国首相特雷 莎梅正式启动脱离欧盟程序，提振了黄金作为避险投资资产的吸引力，抵 消了美元走强的部分影响。 “金价可能会受到法国大选的支撑，如果大选第一轮投票极右翼领袖 勒庞的得票结果好于预期，可能会给黄金一些提振，”Natixis贵金属分 析师Bernard Dahdah称。 1754 GMT，现货金 下跌0.5%，报每盎司1,245.41美元，美国期 金 收跌0.7%，报1,245美元。 美元兑一篮子货币周四升至九日高位，芝加哥联储总裁埃文斯的讲话 给美元带来提振。他称，与大部分其他同事一样，他支持今年进一步升息 。 “市场消化了今年升息两次，但如果我们看到升息三次，对金价会带 来下行压力，”ETF Securities分析师Ni
路透纽约/伦敦3月30日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四跌至10个月 低位，受技术性抛盘拖累，在每磅17美分之下扩大跌幅，此前市场疲弱， 未平仓合约跳升，交易员关注对主要种植国巴西丰产的忧虑。 5月原糖 收跌0.31美分，或1.8%，报每磅16.81美分，盘中急挫 逾3%，至2016年5月以来最低的16.58美分。 5月白糖合约 收跌6.30美元，或1.3%，报每吨479美元，盘中 跌至2016年5月以来最低的474.60美元。 5月纽约可可 收高10美元，或0.5%，报每吨2,096美元，受到英 镑 走强提振。 5月伦敦可可 收跌3英镑，或0.2%，报每吨1,683英镑。 5月阿拉比卡咖啡 收盘持平于每磅1.393美元。 5月罗布斯塔咖啡 收跌10美元，或0.5%，报每吨2,161美元。( 完) (编译 刘静；审校 李军)