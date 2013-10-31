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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 17:43 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--10月31日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

发行人       注册金额 拟发规模 期限    发行日       主承销商  主体评级  起息日  上市日 
              (亿元)   (亿元)  (月)                                    (缴款日)     
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暂无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):    
 
发行人      注册金额 拟发规模  期限    发行日       主承销商  主体评级 起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日)
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*大连国有      20        7      12 11/5-11/6簿记建档 工商银行   AA      11/7     11/8
资源投资  
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*徐工集团工程  70       20      12  11/5簿记建档    交通银行    AAA     11/6     11/7
机械有限公司                                        国开行
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*新疆前海集团   9        5      12  11/7簿记建档    兴业银行    AA      11/8     11/11
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天士力          9        4      12   11/1簿记建档   民生银行     AA     11/4     11/5
控股集团
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国家电网      100      100      12   11/1簿记建档   建设银行    AAA     11/5     11/6
                                                    兴业银行
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得润电子        4      0.1      12   11/1簿记建档   招商银行     A+     11/5     11/6
 
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宁波富邦       10        6      12   11/1簿记建档   中国银行     AA-    11/5     11/6
控股集团                                            华夏银行
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盈峰投资        8        1      12   11/4簿记建档   工商银行     AA-    11/6     11/7
控股集团
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华能集团       80       40      12   11/4簿记建档   工商银行     AAA    11/6     11/7
                                                    建设银行
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大连国际        5        3      12   11/5簿记建档   招商银行     AA-    11/6     11/7  
 
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平煤神马集团  100       30      12   11/5簿记建档   民生银行     AA     11/6     11/7
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天津天纺        9        4.5    12   11/5簿记建档   渤海银行     A+     11/6     11/7
投资控股
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江苏邗建集团    4        2      12   11/5簿记建档   华夏银行     A+     11/7     11/8
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金城集团        6        3      12   11/5簿记建档   招商银行     A+     11/7     11/8
                             (中航机电系统有限公司提供担保)
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成都双流机场   12        1      12   11/5簿记建档   浦发银行     AA+    11/7     11/8
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建发股份       10        5      12   11/6簿记建档   农业银行     AA+    11/7     11/8
                                         民生银行
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江西电子集团    4        2      12   11/6簿记建档   中国银行     AA-    11/8     11/11
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
   
发行人     注册金额  拟发规模 期限     发行日       主承销商  主体评级  起息日   上市日 
            (亿元)    (亿元)  (年)                                     (缴款日)
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*西北有色      4        1      3   11/7簿记建档     交通银行     AA-     11/8     11/11
金属研究院
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*中国神华    250       50      5   11/7簿记建档     建设银行     AAA     11/11    11/12
                                 兴业银行
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*天津公交集团  3.6      2      5   11/7簿记建档     浦发银行     AA      11/11    11/12
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*乌鲁木齐城投 30       15      5   11/5簿记建档     兴业银行     AA+     11/6     11/7
                     (第3、4、5年末分别偿还20%、30%和50%本金)
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东方园林       5        5       3   11/5簿记建档    北京银行     AA-     11/6     11/7
                                         广发银行
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江苏康缘集团   2.5      2.5     3   11/5簿记建档    招商银行     AA-     11/7     11/8
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江西稀有金属   6         6      3   11/6簿记建档    兴业银行     AA      11/7     11/8
钨业控股集团                                        农业银行
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陕西延长     100        35      5   11/6簿记建档    兴业银行     AAA　   11/7     11/8
石油集团                                            农业银行  
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浙江海天       4.5       0.5    3   11/6簿记建档    工商银行     AA-     11/8     11/11
建设集团 
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浙江建设      10         6      3 11/6-11/7簿记建档 工商银行     AA      11/8     11/11
投资集团 
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
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暂无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   债项评级  起息日    上市日
          (亿元)   (亿元)    (年)                                     (缴款日)
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无
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注: *代表新增。(完)

 (整理 李宏薇; 审校 吴芳)

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