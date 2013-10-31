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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 12:34 BJT

中国债市动态：逆回购施援现券走势稍回暖，但谨慎预期仍难彻底消除

路透上海10月31日 - 中国银行间债市周四早盘现券走势略有回暖。央行逆回购再次向市场注入流动性，且随着月末即逝，银行间资金面暂现好转迹象。基于市场对下月初流动性向好的预期，现券买气稍有好转，各期限品种收益率均有不同程度下行。

不过交易员同时表示，资金面能否如期宽松仍存疑，不少机构对后市判断谨慎心态难消。

“今天情绪好很多，逆回购还是有点用，五年以内期限品种收益率在下，”华中一银行交易员称，长端品种收益率亦有小幅下行，但下行幅度不及短端；现券后期走势仍需进一步观察市场交投情绪。

继周二重启此前暂停三次的逆回购操作后，央行公开市场今日进行了160亿元人民币14天期逆回购，中标利率则较上次走升20基点(BP)至4.30%。央行本周净投放291亿元；上周则净回笼580亿元。

上海一交易员表示，短期内暂难过早判断现券市场是否已迎来趋势性拐点，目前市场走势只是机构对月初流动性预期较为乐观所致，但资金面利好能否持续仍值得怀疑，比如逆回购会不会停止操作，且资金利率会维持在什么水平等，还都无法明确。

中国银行间市场周四早盘主要回购加权利率 跌幅均超60bp，其中隔夜回购利率最新报4.6078%，较上日跌69bp；七天质押回购利率最新报5.0263%，较上日跌66bp。

剩余期限约4.58年的固息国债130013券 最新成交对应收益率为4.0600%，上日尾盘在4.1100%；剩余期限约6.7年的固息国债130015券 最新成交对应收益率为4.1700%，上日尾盘在4.1950%。

五年期国债期货主力合约 早盘收报93.638元，涨0.112元，或0.12%，成交1,216手。(完) (发稿 吴芳; 审校 张喜良)

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