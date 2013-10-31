台湾货币市场：月底不见明显资金需求，短率续稳于低档

《全球汇市》美元升至两周高位，欧元跌穿重要技术水准带动进一步抛售
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
* 提前调整积数，月底资金需求不明显
* 第三季GDP逊于预期，短期升息无望
* 短票奇货可居，成交天期拉长
记者 董永年
路透台北10月31日 - 台湾银行间短率周四持稳。银行资金调度人士表示，由于提存期底落在假日，金融机构提前调整积数，因此月底资金需求并不明显。央行近期也微幅扩大冲销力道，令市况维持相对平稳状态。
资金调度人士认为，美国联邦储备理事会(美联储/FED)一如预期维持大规模买债刺激措施，再加上台湾今日公布的第三季经济成长率逊于预期，在短期升息无望的状况下，预料资金相对宽松的时间会延续一阵子，短率只能在低档盘整。
“月底的资金需求很少，还是要靠央行多收一些。”一位大型公股银行资金调度人士说。
另一大型票券商交易员则称，今日不但没有资金缺口，还多钱，因此发票量很少。
台湾公布第三季经济成长率1.58%，落后于市场2.44%的预期。主计总处表示，第三季的出口表现不如预期，外界对下半年景气回温的期待落空。分析师认为，这也令央行升息的机率再走低。
本地时间12:18时：
**台币兑美元 走升7.5分报29.400。
**台股 微跌0.13%，报8,454.05点；成交量 报534.28亿台币。
**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收报0.386%。今日区间暂在0.295-0.388%，上日报0.295-0.400%；一周拆款利率在0.380-0.430%，上日在0.380-0.420%。
**短票奇货可居**
短票市场方面，虽然发票量较昨日增加一些，但因今日存单到期量大，且累计超额准备朝5,000亿台币迈进，银行眼见资金满溢，从昨日就先行预订，导致市场一票难求。虽然成交利率不变，但有的票券商趁机将天期拉长跨至12月。
一大型票券商交易员表示，今日虽是月底，但资金真的很多，多到银行转去买货币型基金。
另一银行交易员则称，有的票券商没票可卖，因为不缺钱，市场看不到资金需求。
“这是个好的月底，希望季底也是这样。”一位票券商交易员说。
今日银行间30天期短票利率主要交投区间在0.63%，少数以0.64%成交。一至两周内天期短票利率交投落在0.63%。
今日央行存单到期金额3,349.85亿台币，存单发行金额待今日稍晚公布。
本周余日央行存单到期为周五3,583.80亿。
拆款中心 资料显示，经修正后，周三超额准备为274亿台币，累计超额准备为4,720亿，加计前期1%的超额准备为5,536亿台币。
**RP利率持稳不变**
债券市场附买回(RP)成交利率仍持平低位。证券资金调度人士指出，月底资金情势仍显宽松，料下月初资金情势将更为浮滥，RP利率将续稳在区间低位。
证券RP交易人士指出，银行端、寿险端资金水位仍显宽裕，月底RP利率成交区间高位已略往下移，下月初资金水位若持续高涨，RP利率主要交投料将持续向区间低位靠拢。
“ 今天完全不像月底。”一位证券商交易员表示。
另一大型票券商指出，月底整体资金情势大致持稳，RP利率依旧处在既有区间，由于先前已调过公司债RP利率，因此月初会暂先观察银行、寿险资金水位再行决定是否持续调降公司债RP利率报价。
本周余日公司债交割因子还有周五阳明海运 公司债50亿台币。
证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.58-0.59%，一个月内公司债RP利率主要交投在0.68-0.69%，今日公债RP及公司债RP利率区间高位均较上日略往下移。
今日议价能力较强的主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.57%不变；一个月内公司债RP利率交投主要在0.58-0.60%，短天期则见成交0.55%，和上日相同。(完) (集体采写 詹静宜; 审校 杨淑祯)
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
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