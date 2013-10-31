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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 12:36 BJT

日本债市：公债价格略跌，此前央行宣布维持货币政策不变

当日涨跌      上日
                                          最新报价     (基点)      收市价
                                                                      
 两年期公债                                  0.000%        +0.0      0.095%
 五年期公债                                  0.200%        +0.5      0.195%
 10年期公债                                  0.590%        +0.5      0.585%
 20年期公债                                  1.480%        +0.5      1.475%
 30年期公债                                  1.620%        +1.0      1.610%
 10年期公债期货   <0#JGB:>                   145.06       -0.06      145.12
                                                                           
 注1: 公债期货涨跌为点数.                                        
 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成交.                                        
 (完)
    
      
      
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 李婷仪/郑茵 审校 田建华)

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