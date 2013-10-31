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货币新闻 | 2013年 10月 31日 星期四 15:10 BJT

表格：德国9月进口物价较前月持平，较上年同期下降2.8%

路透柏林10月31日 - 德国联邦统计局周四公布，9月进口物价较前月持平，较上年同期下降2.8%，路透调查预估分别为增长0.1%和下滑2.8%。

德国进口物价 (变动百分比%)

13年9月 13年8月 12年9月

较上月 持平 +0.1 -0.6

较上年同期 -2.8 -3.4 +2.0

指数(基数2005年) 105.5 105.5 108.5

注：联邦统计局称，扣除石油的进口物价较前月下滑0.1%，较上年同期下降2.3%。(完) (编译 高琦 审校 田建华)

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