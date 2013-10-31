表格：德国9月进口物价较前月持平，较上年同期下降2.8%

美国股市：受美国GDP数据提振收高，纳斯达克指数创下纪录最高收位
路透3月30日 - 美国股市周四上涨，金融股领升大盘，此前数据显示美国第四季经济成长速度高于之前公布的数据，受助于消费者支出强劲。纳斯达克指数创下纪录最高收位。
路透柏林10月31日 - 德国联邦统计局周四公布，9月进口物价较前月持平，较上年同期下降2.8%，路透调查预估分别为增长0.1%和下滑2.8%。
德国进口物价 (变动百分比%)
13年9月 13年8月 12年9月
较上月 持平 +0.1 -0.6
较上年同期 -2.8 -3.4 +2.0
指数(基数2005年) 105.5 105.5 108.5
注：联邦统计局称，扣除石油的进口物价较前月下滑0.1%，较上年同期下降2.3%。(完) (编译 高琦 审校 田建华)
路透3月30日 - 美国股市周四上涨，金融股领升大盘，此前数据显示美国第四季经济成长速度高于之前公布的数据，受助于消费者支出强劲。纳斯达克指数创下纪录最高收位。
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