表格：德国11月GFK消费者信心指数微降至7.0

美国股市：受美国GDP数据提振收高，纳斯达克指数创下纪录最高收位
路透3月30日 - 美国股市周四上涨，金融股领升大盘，此前数据显示美国第四季经济成长速度高于之前公布的数据，受助于消费者支出强劲。纳斯达克指数创下纪录最高收位。
路透柏林10月31日 - GfK市场研究机构周四称，德国11月GFK消费者信心指数从六年高点微降，说明在出口疲弱时期，政府仍可依赖民间消费来支撑增长。
11月GFK消费者信心指数自10月的7.1微跌至7.0。这是根据GfK访问2,000名德国民众所得结果。
以下为详细数据：
13年11月 13年10月 12年11月
消费者信心指数 7.0 7.1 6.0
消费者信心指数分项 13年10月 13年9月 12年10月
购买意愿 44.4 45.0 33.9
收入预期 32.7 33.7 29.9
景气循环预期 11.3 10.7 -15.8
(完) (编译 朱晓军；审校 艾茂林)
路透3月30日 - 美国股市周四上涨，金融股领升大盘，此前数据显示美国第四季经济成长速度高于之前公布的数据，受助于消费者支出强劲。纳斯达克指数创下纪录最高收位。
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