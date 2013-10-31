表格：德国11月GFK消费者信心指数微降至7.0

路透柏林10月31日 - GfK市场研究机构周四称，德国11月GFK消费者信心指数从六年高点微降，说明在出口疲弱时期，政府仍可依赖民间消费来支撑增长。

11月GFK消费者信心指数自10月的7.1微跌至7.0。这是根据GfK访问2,000名德国民众所得结果。

以下为详细数据：

13年11月 13年10月 12年11月

消费者信心指数 7.0 7.1 6.0

消费者信心指数分项 13年10月 13年9月 12年10月

购买意愿 44.4 45.0 33.9

收入预期 32.7 33.7 29.9

景气循环预期 11.3 10.7 -15.8