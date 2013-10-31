券商观点：中国最高领导层关于房地产的表态显示长效机制初具雏形

《全球汇市》美元升至两周高位，欧元跌穿重要技术水准带动进一步抛售
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
路透北京10月31日 - 针对中国国家主席习近平周三有关推进住房保障和供应体系建设的表态，券商多认为这释放出积极的信号，是新领导层对房地产政策基调的展示，未来将政府和市场住房供应体系并举，由堵转疏增加供应，有助于逐步化解当前房地产发展存在的问题。
“从上任后一直避而不谈到此次正面阐述，这种转变可能标志着‘习李组合’对房地产市场的政策基调已经在深思熟虑后形成。”中国人保资产管理股份有限公司保险与投资研究所的王家春在报告中表示。
报告称，习主席讲话有两点耐人寻味：一是未提及房价，更未说将要抑制房价，似乎把房价上涨看作供给不足的自然结果；二是强调政府在增加住房供给方面的责任。这与“胡温时期”强调抑制房价过快上涨乃至控制房价，形成了鲜明对照。
华创证券宏观组的牛播坤和华中炜也就此分析指出，习主席首次就房地产问题表态中，着重强调了住房供应体系建设，意味着“加大供给”在未来房地产市场长效机制中的重要权重，是对过去“以调控需求始、以抑制供给终”房地产调控思路的调整。
他们进一步分析称，供应体系中重要落脚点就是“增加住房用地供应总量”，意味着建设用地结构的优化是未来土地政策的重要取向。
事实上，尽管领导层今年对房地产市场表述不多，但转变确实在悄然发生。从国土部数据来看，今年土地供应较之前有明显增加，前三季度全国住宅用地供应远超近五年同期均值，同比增近30%，其中保障性安居工程用地已经提前全部落实。
**长效机制初具雏形**
政府与市场供应并举也将是一大特点。习近平周三讲话中提及，要构建以政府为主提供基本保障、以市场为主满足多层次需求的住房供应体系，千方百计增加住房供应，同时要把调节人民群众住房需求放在重要位置，倡导符合国情的住房消费模式。
“从习总书记的讲话看，未来我们住房体系非常明确。”申银万国在报告中解读称，一方面，以政府为主提供基本保障，另一方面，以市场为主满足多层次的住房供应体系。保障性住房建设不会取代商品房，二者针对的是不同的住房需求群体。
据“十二五”（2011-2015年）规划，中国将建设城镇保障性住房和棚户区改造住房3,600万套（户），到2015年全国保障性住房覆盖面达到20%左右。同时要重点发展公共租赁住房，加快建设廉租住房，加快实施各类棚户区改造。
银河证券地产分析师赵强和侯丽科在报告中称，习主席时隔两年重提3,600万套保障房建设计划，政治意义重大，这是建立房地产调控长效机制的第一步，此外房产税未来逐步落实也较快。相比之下，土地制度和土地财政等弊病则可能需要更深入的研究与探讨。
他们认为，本次重提保障房同时意味放开和激活商品房市场，任期内针对商品房市场的行政化手段：例如限购、限价等会逐步淡出，辅之以房产税等市场化调节手段来平抑房价的过快上涨是必然趋势。
不过华创的看法略有分歧，他们指出此次讲话提及“要把调节人民群众住房需求放在重要位置，倡导符合国情的住房消费模式”，意味着已有的遏制需求政策不会退出及房产税扩大试点的确定性。
对于政策前景展望，华创表示当前总体看房地产市场分化态势明显，预计短期地产调控政策以私下约谈个别涨幅过快城市、地方政府自主出台政策为主，全局性调控需求政策不会加码，未来逐步过渡到以住房保障、住房供应、金融政策、财税政策为主要内容的长效机制。
今年以来中国房地产市场逐渐呈现地区分化加剧，部分热点城市上涨压力渐增的特点，其中北京、上海等一线城市住宅价格同比升幅已近20%，这也让各界对建立房地产长效机制的期盼愈加迫切。(完) (发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
* 银价从四周高位回落 * 美元指数升至九日高位 路透纽约/伦敦3月30日 - 金价周四下滑，因美元走强，但跌幅受限 ，因围绕英国脱欧的不确定性挥之不去，以及法国大选临近。 极右翼党派在欧洲今年选举中势力上升的可能性，以及英国首相特雷 莎梅正式启动脱离欧盟程序，提振了黄金作为避险投资资产的吸引力，抵 消了美元走强的部分影响。 “金价可能会受到法国大选的支撑，如果大选第一轮投票极右翼领袖 勒庞的得票结果好于预期，可能会给黄金一些提振，”Natixis贵金属分 析师Bernard Dahdah称。 1754 GMT，现货金 下跌0.5%，报每盎司1,245.41美元，美国期 金 收跌0.7%，报1,245美元。 美元兑一篮子货币周四升至九日高位，芝加哥联储总裁埃文斯的讲话 给美元带来提振。他称，与大部分其他同事一样，他支持今年进一步升息 。 “市场消化了今年升息两次，但如果我们看到升息三次，对金价会带 来下行压力，”ETF Securities分析师Ni
路透纽约/伦敦3月30日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四跌至10个月 低位，受技术性抛盘拖累，在每磅17美分之下扩大跌幅，此前市场疲弱， 未平仓合约跳升，交易员关注对主要种植国巴西丰产的忧虑。 5月原糖 收跌0.31美分，或1.8%，报每磅16.81美分，盘中急挫 逾3%，至2016年5月以来最低的16.58美分。 5月白糖合约 收跌6.30美元，或1.3%，报每吨479美元，盘中 跌至2016年5月以来最低的474.60美元。 5月纽约可可 收高10美元，或0.5%，报每吨2,096美元，受到英 镑 走强提振。 5月伦敦可可 收跌3英镑，或0.2%，报每吨1,683英镑。 5月阿拉比卡咖啡 收盘持平于每磅1.393美元。 5月罗布斯塔咖啡 收跌10美元，或0.5%，报每吨2,161美元。( 完) (编译 刘静；审校 李军)