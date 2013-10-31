券商观点：中国最高领导层关于房地产的表态显示长效机制初具雏形

路透北京10月31日 - 针对中国国家主席习近平周三有关推进住房保障和供应体系建设的表态，券商多认为这释放出积极的信号，是新领导层对房地产政策基调的展示，未来将政府和市场住房供应体系并举，由堵转疏增加供应，有助于逐步化解当前房地产发展存在的问题。

“从上任后一直避而不谈到此次正面阐述，这种转变可能标志着‘习李组合’对房地产市场的政策基调已经在深思熟虑后形成。”中国人保资产管理股份有限公司保险与投资研究所的王家春在报告中表示。

报告称，习主席讲话有两点耐人寻味：一是未提及房价，更未说将要抑制房价，似乎把房价上涨看作供给不足的自然结果；二是强调政府在增加住房供给方面的责任。这与“胡温时期”强调抑制房价过快上涨乃至控制房价，形成了鲜明对照。

华创证券宏观组的牛播坤和华中炜也就此分析指出，习主席首次就房地产问题表态中，着重强调了住房供应体系建设，意味着“加大供给”在未来房地产市场长效机制中的重要权重，是对过去“以调控需求始、以抑制供给终”房地产调控思路的调整。

他们进一步分析称，供应体系中重要落脚点就是“增加住房用地供应总量”，意味着建设用地结构的优化是未来土地政策的重要取向。

事实上，尽管领导层今年对房地产市场表述不多，但转变确实在悄然发生。从国土部数据来看，今年土地供应较之前有明显增加，前三季度全国住宅用地供应远超近五年同期均值，同比增近30%，其中保障性安居工程用地已经提前全部落实。

**长效机制初具雏形**

政府与市场供应并举也将是一大特点。习近平周三讲话中提及，要构建以政府为主提供基本保障、以市场为主满足多层次需求的住房供应体系，千方百计增加住房供应，同时要把调节人民群众住房需求放在重要位置，倡导符合国情的住房消费模式。

“从习总书记的讲话看，未来我们住房体系非常明确。”申银万国在报告中解读称，一方面，以政府为主提供基本保障，另一方面，以市场为主满足多层次的住房供应体系。保障性住房建设不会取代商品房，二者针对的是不同的住房需求群体。

据“十二五”（2011-2015年）规划，中国将建设城镇保障性住房和棚户区改造住房3,600万套（户），到2015年全国保障性住房覆盖面达到20%左右。同时要重点发展公共租赁住房，加快建设廉租住房，加快实施各类棚户区改造。

银河证券地产分析师赵强和侯丽科在报告中称，习主席时隔两年重提3,600万套保障房建设计划，政治意义重大，这是建立房地产调控长效机制的第一步，此外房产税未来逐步落实也较快。相比之下，土地制度和土地财政等弊病则可能需要更深入的研究与探讨。

他们认为，本次重提保障房同时意味放开和激活商品房市场，任期内针对商品房市场的行政化手段：例如限购、限价等会逐步淡出，辅之以房产税等市场化调节手段来平抑房价的过快上涨是必然趋势。

不过华创的看法略有分歧，他们指出此次讲话提及“要把调节人民群众住房需求放在重要位置，倡导符合国情的住房消费模式”，意味着已有的遏制需求政策不会退出及房产税扩大试点的确定性。

对于政策前景展望，华创表示当前总体看房地产市场分化态势明显，预计短期地产调控政策以私下约谈个别涨幅过快城市、地方政府自主出台政策为主，全局性调控需求政策不会加码，未来逐步过渡到以住房保障、住房供应、金融政策、财税政策为主要内容的长效机制。