版本:
中国
货币新闻 | 2013年 10月 31日 星期四 18:16 BJT

表格：欧元区10月HICP初值为较上年同期增长0.7%，路透预估为升1.1%

路透10月31日 - 欧盟统计局周四公布的数据显示，欧元区10月消费者物价调和指数(HICP)初值为较上年同期增长0.7%，路透调查预估为上升1.1%，9月为升1.1%。

以下为详细数据：

2012年10月 13年5月 13年6月 13年7月 13年8月 13年9月 13年10月

欧元区17国 CPI 权重

整体 1000.0 2.5 1.4 1.6 1.6 1.3 1.1p 0.7e

食品和烟草 193.7 3.1 3.2 3.2 3.5 3.2 2.6p 1.9e

能源 109.6 8.0 -0.2 1.6 1.6 -0.3 -0.9p -1.7e

非能源工业品 273.6 1.1 0.8 0.7 0.4 0.4 0.4p 0.4e

服务业 423.0 1.7 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4p 1.2e

* e为初值，p为终值 (完) (编译 王翔琼；审校 田建华)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐