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货币新闻 | 2013年 10月 31日 星期四 18:07 BJT

表格：欧元区9月失业率为12.2%，与8月持平

路透布鲁塞尔10月31日 - 欧盟统计局周四公布，欧元区9月失业率为12.2%，8月修正后为12.2%。

失业率(%) 12月9月 13年6月 13年7月 13年8月 13年9月

欧元区 11.6 12.1 12.1 12.2 12.2

欧盟 10.6 11.0 11.0 11.0 11.0 (完)

(编译 王翔琼；审校 田建华)

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