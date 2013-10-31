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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 13:07 BJT

《全球市场》亚洲市场略受打击，因美日央行维持刺激措施

欧元兑美元 跌至1.3713美元，回吐周三涨幅。数据显示，欧元区10月经济景气指数上升，提振欧元周三上扬。美元兑日圆 表现较好，触及98.44日圆，为日股提供一定支撑。

新西兰元反弹，之前该国央行称明年可能仍有必要加息，使其在收紧政策方面走在发达国家前列。

新西兰元兑美元因此一度涨0.005美元，不过央行还指出，强势新西兰元意味着可以等待较长时间再加息。

大宗商品方面，现货金 回落，周三一度大涨1.2%。现货金报每盎司1,338.73美元，脱离1,359.16美元高位。

布兰特原油 跌0.25美元，报每桶109.61美元，周三该合约上涨，因利比亚出口遇阻，导致继续对欧洲和亚洲的供应减少。

美国原油合约 跌0.22美元，报每桶96.55美元，之前美国原油库存增幅超过预期。(完) (编译 李爽 审校 王翔琼/张明钧)

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