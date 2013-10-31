《综述》中资银行高利润光环褪色，坏账风险仍是投资者心病

* 全年实现两位数以上利润增速仍无虞 * 坏账暴露的风险是不可忽视的隐忧 * 各家银行纷纷加大坏账核销力度 * 相对传统行业的高利润的光环开始褪色 作者 谢衡 路透北京10月31日 - 伴随中国经济企稳回升，企业整体盈利水平随之向好，而曾被舆 论冠以 “暴利”之名的银行业，净利增速反而稍逊于传统行业。潜在坏账风险，更成为投 资者面对银行股时的一块心病，制约着后者表现。 新鲜出炉的三季报显示，中国国有商业银行大多交出10%以上的前三季净利润增速， 分析师亦相信今年中资银行业整体利润实现两位数增长应无虞。但值得注意的是，16家上市 银行三季度净利润增速平均为12.99%，较去年同期下降了4.45个百分点。 相比之下，沪深两市上市公司2013年前三季度整体净利润同比增长14.18%，较去年同期 1.1%的跌幅有明显好转。 在看上去仍算漂亮的财务数字背后，坏账暴露的风险不容忽视。一叶知秋，五大国有银 行中，中国交通银行就因不良贷款持续上升，加速处置风险资产而影响了利润增速。该行今 年前三季净利同比增长9.43%，未能达到两位数。 “我们预计今年中资银行业全年仍可达到12%左右的净利润增速，不良贷款整体可控。 ”广发证券银行业分析师称。 中国五大国有商业银行相继公布今年的三季报，农业银行 期间净 利增速15%，拔得头筹；中国银行 净利增速为13.24%，而建设银行<60 1939.SS> 和工商银行 分别为11.56%和10.74%。 三季报显示，今年1-9月，五大行实现归属母公司净利润总计6,889.19亿元人民币，相 当于中国前三季度国内生产总值（GDP）的1.78%，也与2011年GDP排名全球59位的石油出口 大国伊拉克的GDP规模不分高下。 尽管报告期内四大国有商业的净资产收益率（ROE）均有所下降，但平均水平仍维持在2 0%左右。 这样的数据并没有令银行股得到投资者的青睐。周四收盘时，交行H股报5.67港元，跌1 .05%；工行H股报5.42港元，跌0.73%；建行H股报6.01港元，跌0.17%；而中行H股报3.64港 元，涨0.28%；农行H股报3.73，涨1.08%。 中资上市银行的整体估值已经降至历史低点。在主动型基金中，对银行股的配置，亦降 至历史低点。 “从投资者角度看，银行股遇到些麻烦，特别是利率市场化的推进，以及鼓励新竞争者 的市场准入政策。”香港对冲基金Zenas Capital Management的管理合伙人Cong Li表示。 **坏账核销力度加大** 从三季报看，国有银行的不良贷款率基本保持了稳定，建行、农行环比还略有下降，但 不可忽略的背景是，三季度中资银行的新增贷款规模明显高于预期，各家银行亦加大了坏账 核销的力度。报告期内，五大行不良贷款余额总计新增了120.59亿元。 交通银行高层就表示，基于不良贷款持续上升的趋势，交行采取了“彻底暴露，快速处 速”的策略，拨备支出增多，这影响了公司的利润增速。截止9月末，交行减值贷款率为1.0 1%，较上年末上升0.09个百分点；减值贷款余额为325亿元，较去年末大幅增长20.6%。 “逾期和关注类贷款增加预示着银行不良仍然承压，但大幅度的核销和较高的信用成本 仍可有效覆盖不良的生成，预计下半年上市银行不良额增幅小于500亿元人民币，不良率仍 有望控制在1%之内。”中信证券表示。 以资产计全球第一的工商银行，截止9月末，该行不良贷款余额为873.61亿元，环比升7 %，但这是因为该行在上半年核销65亿元的基础上，继续核销了逾70亿元。若加回核销后不 良余额则反弹了15%。 中信证券推测该行新增不良主要发生在钢贸、个人经营性贷款领域，区域集中在东部等 地区。由于公司拨贷比下降至2.44%，当前信用成本0.41%水平有增加压力。 随着不良资产余额的上升，银行也在探索更多的转让渠道。此前，农业银行有超100亿 元人民币不良资产在北京金融资产交易所推介。该行于9月末的不良贷款率为1.24%，比6月 末1.25%略降；不良贷款余额则为上升。 建行三季度期末不良贷款余额为820.87亿元，较年初增长10.0%；不良贷款率0.98%，较 年初下降0.01个百分点。瑞银证券认为，建行不良维持平稳或主要得益于其核销、清收等力 度有所加大。 中国央行此前发布的2013年中国金融稳定报告称，今年中国银行业应妥善化解相互拖欠 和相互担保严重的企业风险，防止资金链断裂。加大对存量不良贷款的化解力度，夯实资产 质量基础。 **净息差料企稳回升** 中信证券发布的报告认为，三季度以来中长期贷款占新增贷款比例达到了60%，反映出 企业投资意愿增加，而房地产价格的上涨也增强了个人按揭贷款的需求。加上给银行带来更 高收益率的小微企业贷款增加，上述信贷结构优化的趋势在四季度将延续。 得益于中国年中出台的温和刺激政策，三季度国内生产总值（GDP）同比增长7.8%，走 出二季度低谷。路透最新调查预期今年GDP增长7.6%，明年料呈现“前高后低”走势，增长 率为7.4%。 伴随宏观经济回暖，中国1-9月规模以上工业企业利润也反弹至13.5%，高于1-6月的11. 1%。9月末人民币贷款余额同比增长14.3%，亦比上季末高0.1个百分点，其中，中长期贷款 增速明显高于上季末。 中信证券预计，中资银行的净利息收益率（NIM）水平开始走稳回升。今年四季度在无 外部冲击情况下，资产端定价走升将是大概率事件。 三季报显示，农业银行前三季净利息收益率为2.75%；上半年则为2.74%；建设银行期内 NIM年化为2.74%，环比提高7个BP。 以下为四大行今年前三季度主要财务指标一览表： 上半年 净利润（亿元 增速（% 不良率 不良余额 资本充足 核心资本充足 ） ） 率 率 工商银行 2,055 10.74 0.91 873.61 13.17 10.59 建行银行 1,765 11.56 0.98 820.87 13.52 10.87 农业银行 1,380 15 1.24 879.16 12.01 9.35 中国银行 1,202 13.24 0.96 720.57 12.35 9.52 （完） (审校 黄凯)