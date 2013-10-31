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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 13:05 BJT

香港股市：恒生指数脱离一周高位，中资银行股受失望的财报拖累

路透香港10月31日 - 香港股市周四从一周高位下跌，缩减本月录得的涨幅，中资银行股在“四大行”中两家公布令人失望的财报后陷入守势。

恒生指数 中午时分下跌0.4%报23,211.6点，周三曾收于10月22日以来高位。恒生国企指数 跌0.3%。

两支股指本月分别上升1.5%和2.8%。恒指有望连续第四个月收高。

中资地产股帮助限制跌幅，世茂房地产 劲扬4.1%。

中国工商银行 下跌1.7%，该行周三公布的第三季业绩不及预期。(完)

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