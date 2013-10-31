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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 18:44 BJT

《路透基点特写》台湾银行业境内竞争激烈，放眼海外贷款市场商机

“当银行向外拓展业务时，必须熟悉新的市场，”渣打银行国际暨大型本地企业部负责人庄慧玫称。

中国信托的廖淳霖表示，国内银行在发展境外业务时面临着很多挑战，包括对国外市场和前景缺乏了解，这可能限制对国家或产业的曝险程度。

但是，通过增加实地考察和与新客户面对面互动，可以克服这些障碍。

“此外，除了向新客户贷款之外，我们还可以提供更多服务，”富邦银行的陈恩光表示，“我们可以通过提供其他金融产品，开发这些新的关系，从而创造交叉销售业务。”

除中国大陆外，台湾银行也积极进入东南亚地区和其他发展中国家。

吴刚勤乐观地认为，很多银行将很快把目光投注至更多的市场--包括越南等较小市场，而且他还提到了印尼市场的变化。时至今日，很多印尼的银团贷款也会分销给台资银行，最近的例子是印尼公司PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk的5.04亿美元贷款案有10家台湾银行业者参贷。(完) (编译 王兴亚/王翔琼/朱晓军；审校 张明钧)

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