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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 13:35 BJT

《全球汇市》美元徘徊两周高位附近，美联储未显露过度温和迹象

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3691     1.3735      -0.32      +3.77     1.3194
 美元/日圆                         98.38      98.49      -0.11     +13.42      86.74
 欧元/日圆                        134.69     135.28      -0.44     +17.67     114.46
 美元/瑞郎                        0.9019     0.8991      +0.31      -1.49     0.9155
 英镑/美元                        1.6010     1.6036      -0.16      -1.48     1.6251
 美元/加元                        1.0485     1.0478      +0.07      +5.68     0.9921
 澳元/美元                        0.9484     0.9478      +0.06      -8.75     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8243     0.8264      -0.25      -0.48     0.8283
 澳元/日圆                        93.300     93.350      -0.05      +3.52     90.130
 新西兰元/日圆                    81.090     81.390      -0.37     -42.42    140.820
 英镑/日圆                        157.50     157.94      -0.28     +11.84     140.82
 澳元/新西兰元                    1.1499     1.1462      +0.32      -8.30     1.2540
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 王冠中; 审校 隋芬)

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