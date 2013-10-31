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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 17:19 BJT

中国债市：资金向宽现券收益率止升转跌，回暖持续性待观察

路透上海10月31日 - 中国银行间债市周四一二级携手显现回暖势头，因流动性较日前有明显改善。除二级市场国债等收益率止升走低外，多日以来步履维艰的新债发行市场上，进出口两期增发新债收益率亦较预期偏低。

不过交易员指出，央行本周公开市场虽再启逆回购支持资金面，但其未来操作仍存不确定性，加之闪现的配置盘持续性存疑，回暖走势尚难确认。

上海一银行交易员称，伴随着资金回暖，此前较少现身的部分配置盘今日亦有表现，二级市场收益率有所下行，但后市现在还难言乐观。

“不过(今天这种收益率下行)也有可能意思意思，持续性现在看不出。”该交易员认为。

进出口银行两期延迟至周四发行的固息增发债，中标收益率均低于市场预期。交易员指出，流动性趋于缓和后，资金价格大跌，机构信心回升，投标热情明显高涨，两期债的投标倍数均属于年内较高水平。

二级市场上，剩余期限约6.97年的国债130020券最新成交 在4.1000%，上日尾盘为4.1529%。

华南一银行交易员并补充说，央行公开市场近来逆回购操作停停启启，下周是否继续借此公开提供流动性尚不确定，未来流动性改善情况还需要继续观察。

资金市场主要回购利率周四全线大幅下行，其中隔夜 和七天期 加权利率均跌近70个基点(bp)。

五年期国债期货主力合约 收报93.740元人民币，较上日结算价涨0.214元人民币，或0.23%，成交2,171手。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 4.6060 5.0305

上日 5.2966 5.6906

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 3.8390/3.7850

国债参考率报价 3.7150/3.6340

金融债参考率报价 4.6038/4.5375 (完)

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欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)

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