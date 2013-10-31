中国债市：资金向宽现券收益率止升转跌，回暖持续性待观察

《全球汇市》美元升至两周高位，欧元跌穿重要技术水准带动进一步抛售
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
路透上海10月31日 - 中国银行间债市周四一二级携手显现回暖势头，因流动性较日前有明显改善。除二级市场国债等收益率止升走低外，多日以来步履维艰的新债发行市场上，进出口两期增发新债收益率亦较预期偏低。
不过交易员指出，央行本周公开市场虽再启逆回购支持资金面，但其未来操作仍存不确定性，加之闪现的配置盘持续性存疑，回暖走势尚难确认。
上海一银行交易员称，伴随着资金回暖，此前较少现身的部分配置盘今日亦有表现，二级市场收益率有所下行，但后市现在还难言乐观。
“不过(今天这种收益率下行)也有可能意思意思，持续性现在看不出。”该交易员认为。
进出口银行两期延迟至周四发行的固息增发债，中标收益率均低于市场预期。交易员指出，流动性趋于缓和后，资金价格大跌，机构信心回升，投标热情明显高涨，两期债的投标倍数均属于年内较高水平。
二级市场上，剩余期限约6.97年的国债130020券最新成交 在4.1000%，上日尾盘为4.1529%。
华南一银行交易员并补充说，央行公开市场近来逆回购操作停停启启，下周是否继续借此公开提供流动性尚不确定，未来流动性改善情况还需要继续观察。
资金市场主要回购利率周四全线大幅下行，其中隔夜 和七天期 加权利率均跌近70个基点(bp)。
五年期国债期货主力合约 收报93.740元人民币，较上日结算价涨0.214元人民币，或0.23%，成交2,171手。
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 4.6060 5.0305
上日 5.2966 5.6906
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率 3.8390/3.7850
国债参考率报价 3.7150/3.6340
金融债参考率报价 4.6038/4.5375 (完)
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欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
* 银价从四周高位回落 * 美元指数升至九日高位 路透纽约/伦敦3月30日 - 金价周四下滑，因美元走强，但跌幅受限 ，因围绕英国脱欧的不确定性挥之不去，以及法国大选临近。 极右翼党派在欧洲今年选举中势力上升的可能性，以及英国首相特雷 莎梅正式启动脱离欧盟程序，提振了黄金作为避险投资资产的吸引力，抵 消了美元走强的部分影响。 “金价可能会受到法国大选的支撑，如果大选第一轮投票极右翼领袖 勒庞的得票结果好于预期，可能会给黄金一些提振，”Natixis贵金属分 析师Bernard Dahdah称。 1754 GMT，现货金 下跌0.5%，报每盎司1,245.41美元，美国期 金 收跌0.7%，报1,245美元。 美元兑一篮子货币周四升至九日高位，芝加哥联储总裁埃文斯的讲话 给美元带来提振。他称，与大部分其他同事一样，他支持今年进一步升息 。 “市场消化了今年升息两次，但如果我们看到升息三次，对金价会带 来下行压力，”ETF Securities分析师Ni
路透纽约/伦敦3月30日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四跌至10个月 低位，受技术性抛盘拖累，在每磅17美分之下扩大跌幅，此前市场疲弱， 未平仓合约跳升，交易员关注对主要种植国巴西丰产的忧虑。 5月原糖 收跌0.31美分，或1.8%，报每磅16.81美分，盘中急挫 逾3%，至2016年5月以来最低的16.58美分。 5月白糖合约 收跌6.30美元，或1.3%，报每吨479美元，盘中 跌至2016年5月以来最低的474.60美元。 5月纽约可可 收高10美元，或0.5%，报每吨2,096美元，受到英 镑 走强提振。 5月伦敦可可 收跌3英镑，或0.2%，报每吨1,683英镑。 5月阿拉比卡咖啡 收盘持平于每磅1.393美元。 5月罗布斯塔咖啡 收跌10美元，或0.5%，报每吨2,161美元。( 完) (编译 刘静；审校 李军)