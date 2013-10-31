台湾债市：五年券殖利率微幅收高，台经济成长不如预期压抑弹幅

《全球汇市》美元升至两周高位，欧元跌穿重要技术水准带动进一步抛售
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
* 指标五年债殖利率随美债微幅收高 * 第三季经济成长不如预期压抑殖利率弹幅 * 明日指标五年债区间估1.07-1.11% 路透台北10月31日 - 台湾指标五年公债102/11 殖利率周四微幅收高。交易员认 为，美国联邦储备理事会(FED/美联储)宣布维持每月850亿美元的购债计画不变，令台债殖利率随美债向上整 理，不过台湾今日公布第三季经济成长率不如预期，略有压抑终场殖利率弹幅。 他们指出，目前美国指标10年期公债殖利率仍维持在既有区间盘整，并未引领台债走出新的方向，美债尚 在等待更多数据厘清经济成长状况，料短线台债仍将随近期美国重要经济数据表现而上下波动，而台湾盘前公 布经济成长率明显低于预期，让今日主流券殖利率弹幅收敛，料明日五年公债102/11殖利率成交区间落在1.07 -1.11%。 “第三季是旺季(GDP 成长率)都跌破2%，今年也很难高于2%。”一位证券交易员称。 证券交易员认为，原先市场预期台湾经济持续缓步复苏，不过今日公布第三季经济成长率却明显不如市场 预期，显示台湾经济成长力道略显疲软，这将增强台债的持券信心，压抑短线台债殖利率弹升空间。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/11 +0.70 1.0880 1.0850-1.0988 250.5 10 102/10 +1.35 1.6240 1.6000-1.6300 17.0 美国公债价格周三下滑，因有分析师认为美联储政策声明对通胀的态度较预期更为强硬，美联储称经济下 滑风险减弱。指标10年期公债价格 跌8/32，收益率报2.534%，周二尾盘报2.507%。 “ 接下来焦点会放在美国经济数据上面。”一位券商交易员称。 上述交易员称，美债持续等待更多经济数据检视经济展望，且近两周美国仍有包括ISM及美国10月非农就 业报告等重要经济数据即将公布，预料市场在重大数据公布之前将会比较观望，因此提高美债殖利率区间盘整 的可能性。 此外，值得留意的是，近期美联储官员将陆续发表谈话，包括周五美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德 将就美国经济和货币政策发表讲话及下周一美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦就经济前景讲话。 30 102/9 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/10 1.6240 5 102/11 1.0880 2 102/7 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
* 银价从四周高位回落 * 美元指数升至九日高位 路透纽约/伦敦3月30日 - 金价周四下滑，因美元走强，但跌幅受限 ，因围绕英国脱欧的不确定性挥之不去，以及法国大选临近。 极右翼党派在欧洲今年选举中势力上升的可能性，以及英国首相特雷 莎梅正式启动脱离欧盟程序，提振了黄金作为避险投资资产的吸引力，抵 消了美元走强的部分影响。 “金价可能会受到法国大选的支撑，如果大选第一轮投票极右翼领袖 勒庞的得票结果好于预期，可能会给黄金一些提振，”Natixis贵金属分 析师Bernard Dahdah称。 1754 GMT，现货金 下跌0.5%，报每盎司1,245.41美元，美国期 金 收跌0.7%，报1,245美元。 美元兑一篮子货币周四升至九日高位，芝加哥联储总裁埃文斯的讲话 给美元带来提振。他称，与大部分其他同事一样，他支持今年进一步升息 。 “市场消化了今年升息两次，但如果我们看到升息三次，对金价会带 来下行压力，”ETF Securities分析师Ni
路透纽约/伦敦3月30日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四跌至10个月 低位，受技术性抛盘拖累，在每磅17美分之下扩大跌幅，此前市场疲弱， 未平仓合约跳升，交易员关注对主要种植国巴西丰产的忧虑。 5月原糖 收跌0.31美分，或1.8%，报每磅16.81美分，盘中急挫 逾3%，至2016年5月以来最低的16.58美分。 5月白糖合约 收跌6.30美元，或1.3%，报每吨479美元，盘中 跌至2016年5月以来最低的474.60美元。 5月纽约可可 收高10美元，或0.5%，报每吨2,096美元，受到英 镑 走强提振。 5月伦敦可可 收跌3英镑，或0.2%，报每吨1,683英镑。 5月阿拉比卡咖啡 收盘持平于每磅1.393美元。 5月罗布斯塔咖啡 收跌10美元，或0.5%，报每吨2,161美元。( 完) (编译 刘静；审校 李军)