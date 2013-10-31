台湾债市：五年券殖利率微幅收高，台经济成长不如预期压抑弹幅

* 指标五年债殖利率随美债微幅收高 * 第三季经济成长不如预期压抑殖利率弹幅 * 明日指标五年债区间估1.07-1.11% 路透台北10月31日 - 台湾指标五年公债102/11 殖利率周四微幅收高。交易员认 为，美国联邦储备理事会(FED/美联储)宣布维持每月850亿美元的购债计画不变，令台债殖利率随美债向上整 理，不过台湾今日公布第三季经济成长率不如预期，略有压抑终场殖利率弹幅。 他们指出，目前美国指标10年期公债殖利率仍维持在既有区间盘整，并未引领台债走出新的方向，美债尚 在等待更多数据厘清经济成长状况，料短线台债仍将随近期美国重要经济数据表现而上下波动，而台湾盘前公 布经济成长率明显低于预期，让今日主流券殖利率弹幅收敛，料明日五年公债102/11殖利率成交区间落在1.07 -1.11%。 “第三季是旺季(GDP 成长率)都跌破2%，今年也很难高于2%。”一位证券交易员称。 证券交易员认为，原先市场预期台湾经济持续缓步复苏，不过今日公布第三季经济成长率却明显不如市场 预期，显示台湾经济成长力道略显疲软，这将增强台债的持券信心，压抑短线台债殖利率弹升空间。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/11 +0.70 1.0880 1.0850-1.0988 250.5 10 102/10 +1.35 1.6240 1.6000-1.6300 17.0 美国公债价格周三下滑，因有分析师认为美联储政策声明对通胀的态度较预期更为强硬，美联储称经济下 滑风险减弱。指标10年期公债价格 跌8/32，收益率报2.534%，周二尾盘报2.507%。 “ 接下来焦点会放在美国经济数据上面。”一位券商交易员称。 上述交易员称，美债持续等待更多经济数据检视经济展望，且近两周美国仍有包括ISM及美国10月非农就 业报告等重要经济数据即将公布，预料市场在重大数据公布之前将会比较观望，因此提高美债殖利率区间盘整 的可能性。 此外，值得留意的是，近期美联储官员将陆续发表谈话，包括周五美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德 将就美国经济和货币政策发表讲话及下周一美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦就经济前景讲话。 30 102/9 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/10 1.6240 5 102/11 1.0880 2 102/7 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)