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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 13:41 BJT

澳洲股市：受金融板块拖累小跌，但本月上涨4%

路透10月31日 - 澳洲股市周四小跌0.1%，澳洲国民银行 因英国业务疑虑而挫跌，令金融股跌势压制大盘。不过澳股本月收升4%，徘徊在五年高位。

澳洲以资产计最大的银行--澳洲国民银行，股价挫跌2.5%，此前其公布年度获利创纪录，但分析师表示英国事业不振使其获利潜力受限。

澳股指标S&P/ASX 200指数 上涨5.4点至5,425.5点，周三小升0.3%。(完) 　　

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